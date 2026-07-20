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Пятеро погибли и 23 пострадали из-за удара ВСУ по автобусу в Шебекино

В Шебекинской райбольнице оказывают помощь пострадавшим.
Сергей Дьячкин 20-07-2026 15:18
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Пятеро погибли и 23 человека пострадали из-за удара ВСУ по автобусу в Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев в своем Telegram-канале.

«В результате бесчеловечной и подлой атаки погибли пятеро ни в чем не повинных мирных жителей, включая несовершеннолетнего: четыре женщины и мальчик скончались от полученных травм», - говорится в заявлении Шуваева.

Исполняющий обязанности главы региона отметил, что в Шебекинской райбольнице оказывают помощь пострадавшим. Среди них есть 17-летний молодой человек. Трое из них - в крайне тяжелом состоянии. Шуваев добавил, что им оказывают всю необходимую помощь. После стабилизации состояния раненых переведут в медучреждения Белгорода. ​​​​​​​

Шуваев сообщил, что личности погибших устанавливаются. Он назвал произошедшее очередной трагедией как для родных и близких, так и для всех жителей Белгородской области. Исполняющий обязанности губернатора выразил искренние соболезнования близким погибших.

#белгородская область #ВСУ #автобус #Киевский режим #шебекино #александр шуваев
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