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Гости ВЭФ смогут опробовать VR-симулятор стрельбы по дронам

Одной из новинок этого года на выставке «Улица Дальнего Востока» также станет «минное поле».
Виктория Бокий 20-07-2026 12:52
© Фото: Росконгресс

Научиться оказывать первую помощь, испытать свои силы в VR-симуляторе стрельбы по БПЛА, стать операторами беспилотных аппаратов и многое другое смогут участники и гости в военно-спортивном городке на ВЭФ-2026. Специальный павильон площадью 600 «квадратов» построит Центр «Воин» на выставке «Улица Дальнего Востока» в рамках XI Восточного экономического форума.

В этом военно-спортивном городке инструкторы и курсанты Центра проведут мастер-классы по разным дисциплинам. Среди них: огневая подготовка, тактическая медицина, применение беспилотных систем, инженерное дело и другие.

 «Центр "Воин" создан по поручению президента России Владимира Путина для воспитания подрастающего поколения патриотами – теми, кто не только любит Родину, но и сумеет ее защитить от различных угроз», – заявил заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе, председатель Организационного комитета ВЭФ и председатель Наблюдательного совета Центра «Воин» Юрий Трутнев.

К слову, желающие смогут попробовать свои силы в управлении виртуальным беспилотником на тренажере-симуляторе и реальным – в специальном кубе. Помимо этого, впервые на площадке Центра посетители смогут пилотировать наземный дрон и собрать БПЛА своими руками. Еще одна главная новинка этого года – VR-симулятор стрельбы по беспилотникам.

Из новый активностей на выставке будет «минное поле» - интерактивная зона для отработки навыков инженерной подготовки. Участникам предстоит найти металлодетектором условные мины врага. Ожидается, что посетители научатся правильно настраивать чувствительность устройства и распознавать разные объекты по звуковым сигналам.

Напомним, ВЭФ пройдет 1–4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В эти дни выставка будет доступна для участников форума, а 5, 6 и 7 сентября она откроется для всех желающих. Организатором форума выступает Фонд Росконгресс при поддержке правительства Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что главной темой ВЭФ-2026 станет «Дальний Восток - развитие во благо людей». Это один из ключевых приоритетов новой Стратегии социально-экономического развития региона, связанный с улучшением качества жизни людей на Дальнем Востоке.

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