МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Балицкий заявил, что трасса Р-280 «Новороссия» полностью под контролем РФ

Все энергетические объекты также взяты под контроль, заявил губернатор Запорожской области.
Гоар Хачатурян 20-07-2026 12:24
© Фото: Kremlin.ru © Видео: ТРК «Звезда»

Трасса Р-280 «Новороссия» полностью взята под контроль России. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Все энергетические объекты взяты под контроль. Дорога Р-280, которая снабжает Крым, сегодня находится под полным контролем. И могу сказать, к чести военных в первую очередь, что значительно упала эффективность украинских дронов», - сказал он.

По словам Балицкого, ВС РФ применяют новые способы и средства, которые к тому же постоянно совершенствуются. По указанию российского лидера дорога была взята под особый контроль, все поставленные задачи, как и задачи СВО, будут выполнены, заверил глава региона.

Балицкий также подчеркнул, что противник не имеет успехов на фронте, поэтому «кошмарит» мирное население - бьет по инфраструктуре, аптекам и социальным объектам. Он добавил, что ситуация на ЗАЭС сложная, но абсолютно контролируемая.

Федеральная автотрасса «Новороссия» - важнейшая транспортная артерия, которую киевский режим в последнее время регулярно пытается атаковать, используя свои методы терроризма. Ранее для организации бесперебойного движения патрулирование трассы было переведено в усиленный режим.

#ВС РФ #Путин #трасса #дорога #Новороссия #заэс #энергетические объекты #балицкий
Последние выпуски программ
Фильмы онлайн
1
«Войска БПС группировки «Север»
2
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
3
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
4
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
5
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
6
УБИМ. Три машины в одной броне
7
Наземные беспилотники инженерных войск
8
БПЛА для войск БПС
9
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
10
Боевая подготовка призывников
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 