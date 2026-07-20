Балицкий заявил, что трасса Р-280 «Новороссия» полностью под контролем РФ

Трасса Р-280 «Новороссия» полностью взята под контроль России. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Все энергетические объекты взяты под контроль. Дорога Р-280, которая снабжает Крым, сегодня находится под полным контролем. И могу сказать, к чести военных в первую очередь, что значительно упала эффективность украинских дронов», - сказал он.

По словам Балицкого, ВС РФ применяют новые способы и средства, которые к тому же постоянно совершенствуются. По указанию российского лидера дорога была взята под особый контроль, все поставленные задачи, как и задачи СВО, будут выполнены, заверил глава региона.

Балицкий также подчеркнул, что противник не имеет успехов на фронте, поэтому «кошмарит» мирное население - бьет по инфраструктуре, аптекам и социальным объектам. Он добавил, что ситуация на ЗАЭС сложная, но абсолютно контролируемая.

Федеральная автотрасса «Новороссия» - важнейшая транспортная артерия, которую киевский режим в последнее время регулярно пытается атаковать, используя свои методы терроризма. Ранее для организации бесперебойного движения патрулирование трассы было переведено в усиленный режим.