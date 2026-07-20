СВР: в ядерно-оружейные работы ФРГ вовлечены главные военные концерны

В НАТО обеспокоены активно ведущимися в Германии научными работами ядерно-оружейной направленности. Об этом сообщает пресс-служба СВР РФ.

«В профильных министерствах одного из ключевых государств НАТО выражают обеспокоенность активно ведущимися в Германии научно-исследовательскими работами, имеющими ядерно-оружейную направленность», - говорится в сообщении.

Эксперты Североатлантического альянса считают, что Берлин может в срок до одного года создать действующее ядерное взрывное устройство. По информации Службы внешней разведки, Берлин может самостоятельно в течение одного-трех месяцев наработать необходимый расщепляющийся материал, который потом будет использовать для создания ядерного устройства, не проводя натурные испытания.

СВР РФ обращает внимание, что действия ФРГ вызывают особую тревогу, учитывая большое милитаристское прошлое Германии и планы правительства Мерца «превратить немецкую армию в сильнейшую в Европе». Стало известно, что работают над созданием ядерного взрывного устройства 30 сильнейших национальных университетов, а также ключевые военно-промышленные концерны страны - RheinmetallAG, DiehlStiftungGmbH, KNDSGroup, UmarexGmbH. Практические эксперименты уже осуществляются на шести функционирующих исследовательских реакторах.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что сложившаяся мировая обстановка несет риски прямого столкновения НАТО с РФ, которое перерастет в обмен ядерными ударами. По его словам, под лозунгами о стратегической автономии в Европе проходит укрепление силовых потенциалов, в том числе в ядерной сфере.

До этого на подиумной дискуссии «Мир посредством диалога» в Берлине посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев подчеркнул, что Россия не желает войны с НАТО и Германией. Однако ее беспокоят дискуссии о европейском «ядерном зонтике», так как это может разительно сказаться на стратегической ситуации на континенте.