Украинская полиция случайно продемонстрировала, что удар Вооруженных сил России достиг цели, поразив склад с военным имуществом. При этом ведомство неприятеля пыталось выдать этот объект за гражданский.

О нанесении огневого поражения складу украинских боевиков сообщил источник Zvezdanews. Уточняется, что объект находился на территории Сумской области.

На фотографиях, опубликованных полицией противника, видно, что на складе в том числе имелись FPV-дроны, которые производила украинская фирма Vyriy Drone. Они находились в коробках с соответствующей маркировкой.

Ранее сообщалось, что российская«Герань» сожгла цех в Изюме (Харьковская область), где враг собирал беспилотники. Объект находился на территории Изюмского коммунального производственного водопроводно-канализационного предприятия. Также российские беспилотные летательные аппараты уничтожили склад компонентов для дронов ВСУ в Черниговской области.