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Полиция Украины случайно показала дроны на пораженном складе в Сумской области

Украинское ведомство пыталось выдать пораженный склад за гражданскую инфраструктуру.
Тимур Шерзад 20-07-2026 10:28
© Фото: Полиция Украины

Украинская полиция случайно продемонстрировала, что удар Вооруженных сил России достиг цели, поразив склад с военным имуществом. При этом ведомство неприятеля пыталось выдать этот объект за гражданский. 

О нанесении огневого поражения складу украинских боевиков сообщил источник Zvezdanews. Уточняется, что объект находился на территории Сумской области. 

На фотографиях, опубликованных полицией противника, видно, что на складе в том числе имелись FPV-дроны, которые производила украинская фирма Vyriy Drone. Они находились в коробках с соответствующей маркировкой. 

Ранее сообщалось, что российская«Герань» сожгла цех в Изюме (Харьковская область), где враг собирал беспилотники. Объект находился на территории Изюмского коммунального производственного водопроводно-канализационного предприятия. Также российские беспилотные летательные аппараты уничтожили склад компонентов для дронов ВСУ в Черниговской области.

#бпла #беспилотники #сумская область #Огневое поражение #Военная цель #FPV-дроны #Полиция Украины #Vyriy Drone #Склад с беспилотниками
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