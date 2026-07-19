Злоупотребление смартфоном и компьютерной мышью может привести к травмам кисти

Длительное использование смартфонов и компьютерных мышей может привести к травмам сухожилий и защемлению периферических нервов. Об этом со ссылкой на травматолога-ортопеда Арслана Рустамова пишет издание RT.

По словам специалиста, в результате перенапряжения связочного аппарата в руке часто происходит компрессия нервов.

«В кисти и запястье постоянное разгибание при работе с мышью приводит к перегрузке и сужает карпальный канал, где располагается срединный нерв, что приводит к классическому туннельному синдрому с онемением пальцев», - пояснил эксперт.

Зачастую, нервы и сухожилия страдают из-за того, что при листании экрана большой палец совершает однотипные повторяющиеся движения, провоцируя болезненные ощущения в лучезапястном суставе. Также критичными зонами считаются плечевой сустав и лопатка. Если запустить проблему - со временем рука может потерять подвижность.

Чтобы предостеречь себя от негативных последствий, стоит почаще менять позу и следить за положением кисти - запястье должно оставаться прямым.

Ранее стало известно, что в клинике военной травматологии и ортопедии Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова начали проводить уникальные операции, которые позволяют сохранить руку и ее подвижность даже в тех случаях, где раньше требовалась ампутация. Военные медики разработали инновационный эндопротез локтевого сустава.