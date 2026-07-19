МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Злоупотребление смартфоном и компьютерной мышью может привести к травмам кисти

Длительное использование гаджетов может привести к повреждению сухожилий и защемлению периферических нервов.
Тимур Юсупов 19-07-2026 07:27
© Фото: Custom Medical Stock Photo, Global Look Press

Длительное использование смартфонов и компьютерных мышей может привести к травмам сухожилий и защемлению периферических нервов. Об этом со ссылкой на травматолога-ортопеда Арслана Рустамова пишет издание RT.

По словам специалиста, в результате перенапряжения связочного аппарата в руке часто происходит компрессия нервов.

«В кисти и запястье постоянное разгибание при работе с мышью приводит к перегрузке и сужает карпальный канал, где располагается срединный нерв, что приводит к классическому туннельному синдрому с онемением пальцев», - пояснил эксперт.

Зачастую, нервы и сухожилия страдают из-за того, что при листании экрана большой палец совершает однотипные повторяющиеся движения, провоцируя болезненные ощущения в лучезапястном суставе. Также критичными зонами считаются плечевой сустав и лопатка. Если запустить проблему - со временем рука может потерять подвижность.

Чтобы предостеречь себя от негативных последствий, стоит почаще менять позу и следить за положением кисти - запястье должно оставаться прямым.

Ранее стало известно, что в клинике военной травматологии и ортопедии Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова начали проводить уникальные операции, которые позволяют сохранить руку и ее подвижность даже в тех случаях, где раньше требовалась ампутация. Военные медики разработали инновационный эндопротез локтевого сустава. 

#в стране и мире #здоровье #профилактика #гаджеты #врач #суставы #Телефоны #смартфоны #компьютеры #травмы #мышцы #руки
Последние выпуски программ
Фильмы онлайн
1
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
2
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
3
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
4
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
5
УБИМ. Три машины в одной броне
6
Наземные беспилотники инженерных войск
7
БПЛА для войск БПС
8
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
9
Боевая подготовка призывников
10
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 