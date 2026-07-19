ВС РФ нанесли удар по металлургическому комбинату «Запорожсталь» в Запорожье. По имеющимся данным, цель была поражена.

Российская армия поразила предприятие с помощью управляемых авиационных бомб. Черный дым над заводом виднелся из разных точек города.

Известно, что «Запорожсталь» в рамках военной инициативы «Стальной фронт» обеспечивает ВСУ бронежилетами, защитными шлемами, изготовленной сталью, бронированными щитами для техники, мобильными стальными бункерами-штабами и специальными инженерными фортификационными сооружениями.

Ранее «Звезде» стало известно об ударах беспилотниками по АЗС в Славянске и Волоховом Яре. Обе АЗС были уничтожены.