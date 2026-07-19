МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Снабжавший ВСУ бронежилетами комбинат попал под удар ВС РФ

Предприятие также производило шлемы и мобильные бункеры.
Константин Денисов 19-07-2026 03:16
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

ВС РФ нанесли удар по металлургическому комбинату «Запорожсталь» в Запорожье. По имеющимся данным, цель была поражена.

Российская армия поразила предприятие с помощью управляемых авиационных бомб. Черный дым над заводом виднелся из разных точек города.

Известно, что «Запорожсталь» в рамках военной инициативы «Стальной фронт» обеспечивает ВСУ бронежилетами, защитными шлемами, изготовленной сталью, бронированными щитами для техники, мобильными стальными бункерами-штабами и специальными инженерными фортификационными сооружениями.

Ранее «Звезде» стало известно об ударах беспилотниками по АЗС в Славянске и Волоховом Яре. Обе АЗС были уничтожены.

#ВС РФ #завод #ВСУ #спецоперация #запорожье #бункеры #Украинские боевики #амуниция #Бронежилеты #запорожсталь #шлемы
Последние выпуски программ
Фильмы онлайн
1
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
2
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
3
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
4
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
5
УБИМ. Три машины в одной броне
6
Наземные беспилотники инженерных войск
7
БПЛА для войск БПС
8
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
9
Боевая подготовка призывников
10
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 