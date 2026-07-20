ФСБ опубликовала архивные документы к 100-летию со дня смерти Дзержинского

Сегодня, 20 июля, исполняется 100 лет со дня смерти выдающегося государственного деятеля Феликса Дзержинского. В ФСБ России поделились архивными документами, опубликовав их на официальном сайте.

Дзержинский был создателем и первым руководителем советских специальных служб. Кроме того, председатель ВЧК возглавил по собственной инициативе детскую комиссию при ВЦИК, объединив усилия всех государственных учреждений в борьбе с детской беспризорностью.

В апреле 1921 года его организаторский талант понадобился на новом напряженном участке - он был назначен народным комиссаром путей сообщения. Дзержинский сумел в короткие сроки восстановить транспортную систему, которая помогала обслуживать нужды народного хозяйства.

Под его руководством удалось добиться существенного роста в главных отраслях промышленности: производство металла увеличилось на 200%, а валовая продукция металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности – на 120 %. Ко всему этому, при его личном участии в стране появились новые отрасли: тракторо- и судостроение, авиационная и радиопромышленность.

В фондах Центрального архива ФСБ РФ находятся на бессрочном хранении многочисленные отклики советских граждан по случаю смерти Дзержинского. Некоторые из них впервые публикуются на сайте ведомства.

Среди них письма и телеграммы из Первого акционерного общества «Транспорт», от рабочих коллективов заводов «Красное Сормово», «Баррикады», «Пролетарий», от московских строителей и от многих других. На сайте также размещены материалы территориальных органов безопасности и рассекреченные ведомственные приказы.