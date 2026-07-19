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В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильной жары

Максимальная температура воздуха может достигнуть отметки в 30 градусов.
Дарья Неяскина 19-07-2026 20:23
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В Москве до вечера 20 июля будет действовать оранжевый уровень погодной опасности из-за аномально высокой температуры воздуха. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты Гидрометцентра России.

Согласно прогнозу синоптиков, 19 и 20 июля в дневные часы в отдельных районах столицы ожидается сильная жара. Максимальная температура воздуха может достигнуть отметки в 30 градусов. 

В то же время в Московской области на 20 и 21 июля объявлено предупреждение о грозах и порывах ветра скоростью до 15 метров в секунду. В Гидрометцентре напомнили, что оранжевый уровень означает опасные погодные условия, которые могут привести к возникновению стихийных явлений и причинению материального ущерба. 

Накануне метеоролог Татьяна Позднякова рассказала, что в ближайшие дни в Москве ожидается значительное повышение атмосферного давления и порывистый северный ветер. Однако с середины следующей недели вновь ожидаются кратковременные дожди, а также понижение температуры днем на пару градусов. 

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