МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Ведет в никуда»: в Госдуме призвали разобраться со скроллингом соцсетей

По словам зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, увлечение листанием ленты идет вразрез с общим мировоззрением и кругозором.
Вероника Левшина 19-07-2026 15:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Если человечество хочет оставаться разумным, необходимо предпринимать определенные шаги и решать проблему зависимости от соцсетей. Такое мнение высказал Zvezdanews зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко.

«Что-то надо делать. Это однозначно. Как бесконечно листается лента, так бесконечно человеческий разум бежит к тупику», - отметил Ющенко.

Собеседник телеканала подчеркнул, что «зависание» в соцсетях идет вразрез с общим мировоззрением и кругозором и ведет «в никуда».

«Зависимость от соцсетей подрастающего поколения, особенно детей, это достаточно большая катастрофа, которой должны озадачиться не просто отдельные страны. Должна быть глобальная задача для того, чтобы что-то предпринять», - заявил он.

Ранее психолог Надежда Резенова заявила, что возрастные ограничения на использование социальных сетей не решат проблему. По ее мнению, ключевую роль в вопросе безопасности детей в интернете играют доверительные отношения в семье.

#Катастрофа #дети #госдума #наш эксклюзив #соцсети #гд #зависимость #поколение #лента #разум #Кругозор #Мировоззрение #Скроллинг
Последние выпуски программ
Фильмы онлайн
1
«Войска БПС группировки «Север»
2
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
3
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
4
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
5
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
6
УБИМ. Три машины в одной броне
7
Наземные беспилотники инженерных войск
8
БПЛА для войск БПС
9
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
10
Боевая подготовка призывников
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 