«Ведет в никуда»: в Госдуме призвали разобраться со скроллингом соцсетей

Если человечество хочет оставаться разумным, необходимо предпринимать определенные шаги и решать проблему зависимости от соцсетей. Такое мнение высказал Zvezdanews зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко.
«Что-то надо делать. Это однозначно. Как бесконечно листается лента, так бесконечно человеческий разум бежит к тупику», - отметил Ющенко.
Собеседник телеканала подчеркнул, что «зависание» в соцсетях идет вразрез с общим мировоззрением и кругозором и ведет «в никуда».
«Зависимость от соцсетей подрастающего поколения, особенно детей, это достаточно большая катастрофа, которой должны озадачиться не просто отдельные страны. Должна быть глобальная задача для того, чтобы что-то предпринять», - заявил он.
Ранее психолог Надежда Резенова заявила, что возрастные ограничения на использование социальных сетей не решат проблему. По ее мнению, ключевую роль в вопросе безопасности детей в интернете играют доверительные отношения в семье.
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