Россияне буду получать уведомление по налогом в личном кабинете «Госуслуг»

С 1 августа граждане России будут автоматически получать уведомление по налогам в личном кабинете «Госуслуг». Об этом ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин.

Благодаря нововведению у россиян больше нет необходимости подавать специальное заявление. Если у гражданина есть учетная запись на «Госуслугах», уведомления будут выгружаться туда.

«Но те, кто не пользуется "Госуслугами", все еще будут получать уведомление привычным способом - заказным письмом», - уточнил Демин.

Такое решение облегчит оплату налогов для предпринимателей и налогоплательщиков: для первых устранится риск начисления пени в случае позднего обнаружения платежа, а вторым не придется разбирать бумажный документ или отдельно запрашивать данные, так как в электронном уведомлении сразу указана вся информация.

«Важно уточнить, что уведомление считается полученным с момента его размещения в личном кабинете - непрочтение не освобождает от уплаты налога и не приостанавливает начисление пеней», - предупредил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что с 1 сентября граждане России смогут получить налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Эта мера позволит гражданам откладывать средства на будущее.