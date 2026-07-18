Задержанных в Стамбуле за чтение Библии туристов из РФ выслали на родину

Задержанные в Стамбуле за чтение Библии россияне вылетели на родину. Как сообщили в генконсульстве РФ, граждан страны удалось оперативно разыскать и обеспечить им безопасное возвращение в Россию.

Инцидент произошел 14 июля в соборе Айя-София, находящемся в крупнейшем городе Турции. При посещении действующей мечети, двое российских туристов решили вслух зачитать отрывки из главной священной книги христиан, что по законодательству страны является проведением немусульманского религиозного обряда и нарушением общественного порядка.

После задержания россиян, в дипведомство обратились их родственники, с просьбой помочь в урегулировании ситуации. Представители консульства в кратчайшие сроки связались с местными правоохранительными органами и выяснили местоположение туристов.

Несмотря на то, что на граждан РФ был составлен протокол по статье о разжигании ненависти или вражды и унижении отдельных групп населения, предусматривающий лишение свободы на срок до одного года, ведомству удалось добиться их отправки в родную страну. Борт с россиянами вылетел в Москву 17 июля в 19:50.

Ранее суд в Турции постановил объявить Нетаньяху в международный розыск. Премьер-министра Израиля и других фигурантов дела обвиняют в геноциде, преступлениях против человечности и ряде других.