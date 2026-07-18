МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

РФ ввела ограничение на любые грузоперевозки товаров из Эстонии

Ранее подобный запрет был введен в отношении Польши и Молдавии.
Тимур Юсупов 18-07-2026 06:51
© Фото: Руслан Кривобок, РИА Новости

Правительство РФ ввело ограничение на грузоперевозки любых товаров из Эстонии. Как пишет ТАСС со ссылкой на решение кабинета министров, ранее подобные меры применялись к грузовикам и прочему автотранспорту из Молдавии и Польши.

Изначально запрет на перевозки по территории России товаров из ЕС был установлен еще в октябре 2022 года. Тем не менее он не распространялся на мясные, молочные и зерновые продукты, рыбу, овощи, кондитерские изделия, какао, алкоголь, удобрения, лекарства и средства контрацепции, а также на часы, музыкальные инструменты, кино- и звукозаписывающее оборудование и ядерные реакторы.

Однако позднее ввоз даже этих разрешенных товаров был полностью ограничен для упомянутых Польши и Молдавии. Теперь список стран пополнила еще и Эстония.

Отмечается, что запрет не распространяется на грузоперевозки по территории Калининградской, нескольким районам Ленинградской, Мурманской и Псковской областей, а также Республики Карелия.

Ранее Россельхознадзор попросил Организацию по защите растений Ирана временно перестать сертифицировать цветочную продукцию, предназначенную для экспорта в Россию. По информации ведомства, контрабандисты цветов из Армении могут маскировать свой товар под иранский.

#Россия #эстония #санкции #Запрет #ограничения #правительство РФ #товары #Кабмин РФ #Импорт #грузоперевозки
Последние выпуски программ
Фильмы онлайн
1
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
2
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
3
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
4
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
5
УБИМ. Три машины в одной броне
6
Наземные беспилотники инженерных войск
7
БПЛА для войск БПС
8
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
9
Боевая подготовка призывников
10
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 