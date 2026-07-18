РФ ввела ограничение на любые грузоперевозки товаров из Эстонии

Правительство РФ ввело ограничение на грузоперевозки любых товаров из Эстонии. Как пишет ТАСС со ссылкой на решение кабинета министров, ранее подобные меры применялись к грузовикам и прочему автотранспорту из Молдавии и Польши.

Изначально запрет на перевозки по территории России товаров из ЕС был установлен еще в октябре 2022 года. Тем не менее он не распространялся на мясные, молочные и зерновые продукты, рыбу, овощи, кондитерские изделия, какао, алкоголь, удобрения, лекарства и средства контрацепции, а также на часы, музыкальные инструменты, кино- и звукозаписывающее оборудование и ядерные реакторы.

Однако позднее ввоз даже этих разрешенных товаров был полностью ограничен для упомянутых Польши и Молдавии. Теперь список стран пополнила еще и Эстония.

Отмечается, что запрет не распространяется на грузоперевозки по территории Калининградской, нескольким районам Ленинградской, Мурманской и Псковской областей, а также Республики Карелия.

Ранее Россельхознадзор попросил Организацию по защите растений Ирана временно перестать сертифицировать цветочную продукцию, предназначенную для экспорта в Россию. По информации ведомства, контрабандисты цветов из Армении могут маскировать свой товар под иранский.