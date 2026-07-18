Ирак и Сирия договорились о восстановлении нефтепровода от Хадиса до Банияса. Об этом сообщает aif.ru, ссылаясь на агентство INA.

Таким образом, Ирак хочет иметь дополнительный канал сбыта нефти на мировые рынки. Помочь реализовать проект призвана американская компания Chevron.

Еще одним поводом для восстановления нефтепровода стала ситуация в Ормузском проливе. Из-за этого в Багдаде хотят иметь альтернативный вариант экспорта нефти в Европу через Сирию.

Международный консорциум, в который также входят Capital TI и катарская UCC возьмут на себя подготовку технического и экономического обоснования.

Кроме того, появилась информация о том, что Вашингтон будет спонсировать проект в связи с желанием отрезать Иран от поставок. Ранее в Пентагоне потребовали от Ирака разоружить проиранские группировки.