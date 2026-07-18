Гости приема в посольстве Франции в Ереване пожаловались на отравление

Французское посольство в Армении подтвердило случаи отравления среди гостей торжественного приема, состоявшегося в Ереване 14 июля по случаю Дня взятия Бастилии. В числе гостей праздничного вечера находился и вице-премьер Армении Мгер Григорян.

В дипломатической миссии сообщили, что некоторые участники мероприятия пожаловались на симптомы пищевого отравления. В посольстве принесли извинения всем, кто мог пострадать из-за произошедшего, а также выразили надежду на скорое выяснение причин инцидента.

Ранее армянские СМИ сообщали, что после посещения приема несколько человек обратились в медицинские учреждения столицы с признаками отравления. При этом данные о количестве пострадавших пока не уточняются.

День взятия Бастилии - это национальный праздник Франции, который отмечается ежегодно 14 июля. Он посвящен историческому событию - штурму крепости-тюрьмы Бастилии в Париже 14 июля 1789 года.