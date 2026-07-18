Соловьев попал в зону атаки дронов во время съемок на трассе «Новороссия»

Телеведущий Владимир Соловьев и съемочная группа оказались под угрозой атаки украинского беспилотника на автодороге Р-280 «Новороссия» во время работы над программой «За лентой» для телеканала «Россия 1». Об этом сообщили «Вести».

Новый выпуск передачи был посвящен н военнослужащим 19-го батальона по противодействию беспилотным системам, обеспечивающим безопасность на данном участке трассы. Во время записи интервью бойцы обнаружили в небе дрон противника, который находился в режиме барражирования.

Командир подразделения незамедлительно распорядился поднять в воздух FPV-перехватчик, выполнявший патрульную задачу. Украинский беспилотник удалось уничтожить буквально за несколько секунд до предполагаемой атаки на гражданский грузовой автомобиль.

Федеральная автотрасса «Новороссия» - это важнейшая транспортная артерия, которую киевский режим в последнее время регулярно пытается атаковать, используя свои методы терроризма. Чтобы организовать бесперебойное движение патрулирование трассы переведено в усиленный режим. Мобильные группы прикрытия несут здесь круглосуточное дежурство. Их главная задача - обеспечить безопасность мирных жителей и гражданского транспорта на всем протяжении пути.