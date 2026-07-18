Штурмовики группировки войск Центр сейчас плотно работают на Добропольском направлении - у Гришино, Новоалександровки, Родинского и Дорожного. Но прежде чем стать ударной силой российской армии на передовой, военнослужащие получают серьёзную подготовку, один из важнейших этапов которой - психологическая полоса препятствий. Что это такое и какие три самые важные вещи должен знать каждый штурмовик - узнал у самих бойцов военный корреспондент Zvezdanews.

В условиях современной войны, пока артиллерия и беспилотники расчищают путь, именно штурмовые подразделения становятся главной силой. Становятся ей через жесточайший отбор. Самые нужные вещи, которые необходимо знать обязательно - это топография, медицина и связь.

На деле, курс подготовки куда глубже - работа над физической формой и психологической устойчивостью, огневое слаживание, тактическая и инженерная составляющие. Знания структурированы в четкую систему и дополнены практическими занятиями с опытными инструкторами.

Для 428-го мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки «Центр» разработка такого курса подготовки стала необходимостью в 2022-м году. Простые работники, простые парни. С заводов, с полей. Кто-то был частным предпринимателем, кто-то был директором, кто-то водителем - обычные простые люди. Кто-то из них имеет высшее образование, кто-то среднее, кто-то не имеет никакого образования такого. Но, тем не менее, многие из тех парней, кто не имел каких-то лидерских качеств, на сегодняшний день и достигли в полку офицерских должностей, и получили звания.

Все четыре года наполнение курса подготовки и изменялось, и дополнялось. Одно из отличий - мобильность подразделений. Теперь штурмовая группа состоит максимум из двух-трех человек. И перемещаются они не на громоздких бронемашинах, а на мото- и квадроциклах.

Один из самых зрелищных элементов подготовки на мотодроме- это работа штурмовых групп на квадроциклах. Бойцы врываются на позиции двойками, и пока водитель проходит трассу, задача стрелка - прикрывать его огнем. Учитывая, что даже удержаться на несущемся квадроцикле сложно, поражение мишеней требует огромного мастерства, которое нарабатывается часами тренировок.

Занятие мото-штурмовых групп проводятся с различными препятствиями: это неровности, горочка с боковым заездом, змейки. Делается это для того, чтобы бойцы научились чувствовать мотоцикл, чтобы они управляли мотоциклом, а не мотоцикл ими.

Также военнослужащие учатся десантироваться и отрабатывать опорники. Ценность штурмовиков заключается не в количестве, а в способности сделать невозможное. Например, появиться там, где противник не ждет. И не важно, что у них на пути.

Преодоление водной преграды бойцы выполняют по очереди. Пока один переплывает реку, второй прикрывает товарища и контролирует воздух. Затем роли меняются. Дополнительное прикрытие обеспечивает дымовая завеса, причем ставят ее сразу в нескольких местах. Чтобы усложнить обнаружение бойцов.

Делается это на случай появления вражеских «птичек» - бойцам необходимо все контролировать. Как только один переплыл реку - он сразу встает на контроль.

Результаты работы штурмовиков группировки войск «Центр» говорят сами за себя. За их плечами десятки успешных штурмов и сотни квадратных километров освобожденной территории. В Днепропетровской области группировка фокусируется на создании полосы безопасности и нарушении логистики противника. Активные бои здесь ведутся в районе Новопавловки. Севернее штурмовые подразделения преодолели многолетний укрепрайон ВСУ, создававшийся с 2014 года вокруг Красноармейска и Димитрова, и вышли на оперативные рубежи у Доброполья.

Город охватывается с двух направлений: с плацдарма в районе, освобожденного Гришина и вдоль линии Белицкое-Родинское. Кроме того, северо-восточнее формируется кулак для последующего наступления на Славянск и Краматорск. Группировка «Центр» сохраняет уверенные темпы продвижения на запад.

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