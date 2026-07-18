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Самая популярная фамилия в Молдавии переводится как «русский»

Более 6 000 семей носят фамилию Русу.
Вероника Левшина 18-07-2026 11:09
© Фото: IMAGO, Fotostand, Nieweler, Global Look Press

Самой распространенной фамилией в Молдавией стала Русу или Руссу, что переводится как «русский». Об этом сообщили РИА Новости, ссылаясь на данные государственного регистра республики.

Более 6 000 семей (около 24,9 тысяч человек) носят фамилию Русу. Другой версией (Руссу) могут похвастаться 1,6 тысяч семей Молдавии - это более 7,9 тысяч человек. Также в стране популярна фамилия Руснак - 1,2 тысячи семей (свыше 5 000 человек) носят ее. Руснак происходит от древнего славянского самоназвания «русины».

Чаще всего людей с такими фамилиями можно встретить на севере Молдавии в районах, традиционно считающимися русскоязычными. В столице республики, Кишиневе, Русу уступила первенство фамилии Чобану, что означает «пастух».

В России самыми популярными считаются фамилии Иванов, Кузнецов и Смирнов. Ивановы составляют около 4,7% населения и встречаются чаще всего на северо-западе, например, в Псковской области.

#столица #Молдавия #семья #кишинев #республика #русский #фамилия #Руссу #Русу #Руснак
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