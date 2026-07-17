Скончалась вдова российского телеведущего Юрия Николаева

Скончалась вдова знаменитого российского телеведущего Юрия Николаева Элеонора. Об этом сообщил блогер Андрей Флор.

«Ушла тихо вслед за мужем», - написал Флор в соцсети «ВКонтакте».

Элеонора Николаева умерла 12 июля 2026 года в возрасте 74 лет. Ее похоронили рядом с мужем на Троекуровском кладбище.

Напомним, 4 ноября 2025 года скончался 76-летний народный артист РФ, телеведущий Юрий Николаев. Он прославился как ведущий популярных телепередач «Утренняя почта», «Утренняя звезда», «Достояние республики», «В наше время» и «Честное слово с Юрием Николаевым».