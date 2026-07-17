МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Скончалась вдова российского телеведущего Юрия Николаева

Ее похоронили рядом с мужем на Троекуровском кладбище.
Вероника Левшина 17-07-2026 09:18
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости

Скончалась вдова знаменитого российского телеведущего Юрия Николаева Элеонора. Об этом сообщил блогер Андрей Флор.

«Ушла тихо вслед за мужем», - написал Флор в соцсети «ВКонтакте».

Элеонора Николаева умерла 12 июля 2026 года в возрасте 74 лет. Ее похоронили рядом с мужем на Троекуровском кладбище.

Напомним, 4 ноября 2025 года скончался 76-летний народный артист РФ, телеведущий Юрий Николаев. Он прославился как ведущий популярных телепередач «Утренняя почта», «Утренняя звезда», «Достояние республики», «В наше время» и «Честное слово с Юрием Николаевым».

#в стране и мире #юрий николаев #ведущий #троекуровское кладбище #уход #вдова #телеведущий #народный артист рф #потеря #Элеонора Николаева
Последние выпуски программ
Фильмы онлайн
1
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
2
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
3
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
4
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
5
УБИМ. Три машины в одной броне
6
Наземные беспилотники инженерных войск
7
БПЛА для войск БПС
8
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
9
Боевая подготовка призывников
10
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 