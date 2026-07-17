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МО раскрыло цели ночного удара по портам Одессы и Черноморска

В частности, поражены цеха по производству беспилотников и резервуары ГСМ.
17-07-2026 09:16
© Фото: ТРК «Звезда»

Ночью Вооруженные силы РФ продолжили нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Одесской области.

По данным ведомства, в порту Одессы поражены объекты портовой инфраструктуры, которые использовались для разгрузки горюче-смазочных материалов, а также резервуары с топливом, предназначенным для обеспечения ВСУ.

Кроме того, МО сообщило о поражении двух производственных цехов, где осуществлялись производство и сборка беспилотных летательных аппаратов, включая узловую сборку беспилотников средней дальности UJ-22 компании «Укрджет». Также был поражен склад с боеприпасами.

По информации оборонного ведомства, в порту Черноморска поражены катер и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для нужд украинских военных. 

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.
 

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