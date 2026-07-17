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От симуляторов до боевых задач: как бойцы осваивают управление и ремонт дронов

Молодые специалисты оттачивают мастерство на симуляторах и реальных условиях.
Павел Кольцов Константин Денисов 17-07-2026 05:54
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В небе над Донбассом не прекращаются и воздушные бои. Бойцы группировки войск «Восток» сбивают вражеские беспилотники - используют таран или дистанционные подрывы. А в перерывах между боевыми заданиями операторы БПЛА совершенствуют навыки на симуляторах. Центр обучения находится в одном из тыловых районов.

FPV-дрон стремительно набирает высоту. На отметке 1200 метров оператор видит вражеский беспилотник «Лелека». И сбивает его ударом в крыло. Далее следует нокаутирующий удар в корпус «Вектора» немецкого производства

Вражеские БПЛА в  донецком небе сбивают операторы войск беспилотных систем группировки «Восток». Цели засекают и сопровождают посты воздушного наблюдения и радиолокационная станция.

Уничтожить воздушную цель можно без прямого контакта. Есть штатные беприпасы. Активируются дистанционно. Бьют наповал. И БПЛА самолетного типа, и коптерную «Бабу Ягу».

«В передней части металлические шарики, диаметр - 4 мм. Эти шарики вперед летят на 5 метров. Это нужно для дистанционного подрыва, бьют вот так - вперед», - объяснил оператор-сапер с позывным Чирик.

Боец с позывным Фарт был оператором зенитного ракетного комплекса «Бук», прошел переобучение, но не изменил ПВО. Говорит, особая ответственность, когда в небе вражеские тяжелые ударные беспилотники.

«Волнуюсь каждый полет - могу не долететь или неисправность. Понимаю, что нужно уничтожить цель. Она идет по своим задачам - уничтожить нашу технику», - рассказал оператор БПЛА Фарт.

Центр обучения расчетов беспилотных систем пятой армии группировки войск «Восток» развернут в одном из тыловых районов. Классы - как вузовские аудитории. Курсанты набивают руку на симуляторах и подготавливают боеприпасы. Все занятия касаются каждого. Независимо от положения в расчете.

«Чтобы отсюда человек вышел подготовленный по максимуму - не только полет, но и ремонт. Провод отошел - пара минут, паяльник разогреть. Этому тоже обучаем, чтобы оператор максимально боеспособным был», - объяснил инструктор с позывным Абакан.

У одних курсантов есть боевой опыт, другие только подписали контракт. Подготовке последних требуется уделить больше времени. И его здесь не экономят.

«Маскировка оборудования, позиций. Тем, кто приходит с нуля, это доводится от начала и до конца. Полностью готовим - от азов теоритических до практических - боевого применения», - рассказал начальник отделения подготовки БПС с позывным Бизон.

Инструктор поднимает в небо «Молнию», курсант - FPV-коптер. «Молния» - быстрее. Коптер - маневреннее. И на третьем круге-таки добивается своего. Практическое занятие по противодействию вражеским БПЛА - актуальный навык в реальной боевой обстановке.

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