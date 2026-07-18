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Военные хирурги извлекли осколки дрона из глаза бойца, сохранив ему зрение

Уникальную операцию провели в подмосковном Подольске.
Андрей Вакула Константин Денисов 18-07-2026 00:14
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Врачи военного клинического госпиталя в Подольске удалили осколки дрона из глаза бойца и сохранили ему зрение. И подобных сложнейших операций сотни за последнее время... Сегодня медучреждение отмечает 85 лет со дня образования. С этой датой коллектив поздравила замминистра обороны Анна Цивилева. Она назвала госпиталь одним из ведущих в системе военной медицины.

Военный клинический госпиталь в Подольске. На операционном столе - участник спецоперации. У него в глазу осколки от дрона, который разорвался в нескольких метрах. Ранение тяжелое, отслойка сетчатки. Но офтальмологи сохранят бойцу зрение.

Это высокотехнологичная операция. Хирурги работают очень ювелирно. Осколки из глаза пациента достают под микроскопом. Часть операции - а это около полутора часов - проводят в темноте. Это сделано для того, чтобы было меньше бликов, и зрачок расширяется. Так врачам удобнее работать. Видно структуру глаза и пораженные участки.

Осколки мелкие - всего несколько миллиметров. Хирурги не встают четвертый час. Саму операцию проводят в два этапа. Удаляют и поврежденный хрусталик. Его заменяют на искусственный.

«Зрение возвращается в 90 -95 % случаев. На 5 % это пациенты, которые поступили с осколочными ранениями, но у них уже на момент поступления не было перспектив на зрение», - рассказал начальник офтальмологического отделения 1586-го военного клинического госпиталя Константин Коновалов.

Николай Камалетдинов - тот самый пациент, которому делали операцию. Врачи дают хорошие прогнозы. Николай - сапер. Ранение получил в начале июля. Была задача расчистить дорогу пехоте.

«Камикадзе-дрон вражеский. И, естественно, его надо было убрать. Но он был с датчиком, видимо, или глазки наблюдали. И он сдетаьнировал, прям близко. Повернулся к своему товарищу, осмотреть его. И понял, что я не вижу одним глазом», - вспомнил командир инженерно-сапёрного взвода Николай Камалетдинов.

Ежедневно в подольском госпитале проводят десятки хирургических вмешательств. Сюда доставляют бойцов с самыми сложными ранениями. Операции на сердце, головном и спинном мозге, имплантируют поражённые участки костей. Благодаря современному оборудованию срок восстановления пациентов сокращается в два-три раза.

«В соответствии с указаниями министра обороны, госпиталь развивает программу "Военная медицина будущего" по внедрению высокотехнологичной помощи в нашем госпитале. Поставлено новейшее медицинское оборудование, укомплектован штат врачей, проведен ремонт отделений госпиталя», - рассказал 1586-го военного клинического госпиталя Петр Коновалов.

Подольский военный госпиталь создали 85 лет назад, в первые месяцы Великой Отечественной войны. Самым напряженным стал октябрь 41-го. В госпиталь поступало до 700 раненых и больных в сутки.

Врач-реаниматолог Евгения Алексанова в госпитале работает больше 40 лет.

«Жизнь пациента - в руках анестезиолога. Мы должны смотреть, чтобы была хорошая гемодинамика - давление. Насыщение крови кислородом - проводим терапию», - рассказала Алексанова.

Сегодня военным врачам вручили награды. Коллектив госпиталя поздравила замминистра обороны Анна Цивилева.

«Ваша история неразрывно связана с историей России и ее армии. Когда необходимо быть на передовой, а порой рисковать жизнью для спасения военнослужащих, вы никогда не отступаете. Профессия военного медика - это трудный путь, путь сильных и мужественных людей», - с такой речью выступила Цивилева.

Врачи госпиталя работают в зоне спецоперации. Помогают раненым бойцам и мирным жителям. В прифронтовой зоне создали все условия - палаты, несколько операционных, есть зал реабилитации.

«В зоне СВО у меня уже четвертый контракт. Первый я подписал в январе 2025 года. Бывали такие дни, когда выходишь в операционную в 9 утра и в 7 -8 вечера выходишь из операционной. Разное бывает. Зависит от загруженности, потока пациентов», - поделился начальник первого хирургического отделения операционного блока Владимир Колесников.

От эвакуации раненного бойца до госпиталя зачастую проходит не больше часа. Если нужно - на месте срочная операция. Когда пациента стабилизировали - везут в Подольск.

«Все абсолютно делаем. С октября месяца мы начали выполнять нейрохирургические операции», - с гордостью поведал начальник военно-полевого госпиталя с позывным Сентябрь.

«Ребята говорят: Доктор, спасибо! Давайте вы меня побыстрее выписывайте, у меня там ребята, друзья, мне туда надо», - рассказала врач-терапевт военно-полевого госпиталя, доброволец Гузель Горшкова.

Подольский военный клинический госпиталь - один из ведущих в стране. Сегодня это более 70 специализированных лечебно-диагностических подразделений. Есть сеть филиалов в разных регионах страны. Помощь оказывают военнослужащим, ветеранам и их семьям.

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