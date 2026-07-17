Axios: США предупредили Израиль о переброске самолетов-заправщиков

США предупредили Тель-Авив, что могут начать перебрасывать добавочные самолеты-заправщики на фоне возможного усиления военной операции против Исламской республики. Об этом сообщает портал Axios со ссылками на источники.

По информации издания, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассматривает сценарий существенного расширения ударов по иранской территории.

Напомним, что боевые действия возобновились 12 июля. Трамп объявил недействительным подписанное ранее перемирие. Позже американский лидер США официально уведомил Конгресс о возобновлении ударов по Ирану. По информации издания NYT, уведомление направили еще 10 июля. В нем глава Белого дома назвал удары Вашингтона оборонительными.

Также Трамп заявил, что удары по Ирану будут продолжаться до тех пор, пока он лично не отдаст приказ остановить их.