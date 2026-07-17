От охранника до премьера: Килинкаров рассказал о пути нового премьер-министра Украины

Новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий получил большой опыт работы в бизнесе и энергетической сфере, однако причины его назначения, как и отставки предыдущего правительства, остаются неясными. Об этом Zvezdanews рассказал бывший народный депутат Украины Спиридон Килинкаров.

По словам политика, профессиональный путь нового главы правительства был непростым.

«Путь у него очень сложный. От охранника одного из олигархов Украины до главы НАК "Нафтогаз". Человек имеет определенный опыт ведения бизнеса, работал в структурах "Нафтогаза", это бывшая вотчина Коломойского. Там продемонстрировал определенные успехи, которые трудно оценить, но тем не менее это стало основанием для того, чтобы считать его успешным менеджером и предложить его на пост премьер-министра», - отметил Килинкаров.

Комментируя причины назначения нового руководителя кабинета министров, бывший депутат подчеркнул, что предсказать подобные кадровые решения невозможно.

«Это предсказать нельзя. Почему так? Так же как нельзя ответить на вопрос, почему отправили в отставку прошлое правительство и почему назначают именно это правительство», - заявил он.

Килинкаров также обратил внимание на отсутствие четких критериев для оценки деятельности украинского кабинета министров.

«Оценить работу правительства на Украине вообще невозможно, потому что критериев оценки нет. Нет программы правительства, по которой можно было бы сориентироваться и сказать, насколько это правительство эффективно», - пояснил бывший нардеп.

По его мнению, кадровые перестановки в руководстве страны зависят исключительно от решения главы киевского режима.

«Поэтому все это, знаете, личная воля исключительно Зеленского», - заключил Килинкаров.

Ранее Зеленский сообщил о намерении сменить премьер-министра и обновить правительство Украины. В Telegram он написал, что «за каждое приоритетное внешнеполитическое направление будет отвечать конкретный человек со значительным опытом». В результате Верховная рада отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко и все правительство Украины.

Позже стало известно, что глава НАК «Нафтогаз» Сергей Корецкий был назначен новым премьер-министром Украины.