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Футболист сборной Франции Салиба отыграл чемпионат мира с переломом позвоночника

Игрок пропустит матч за третье место.
Константин Денисов 17-07-2026 02:03
© Фото: Nayra Halm, Keystone Press Agency, Global Look Press

Полузащитник сборной Франции Уильям Салиба отыграл почти семь матчей чемпионата мира по футболу 2026 года с переломом позвоночника. Об этом сообщает aif.ru, ссылаясь на RMC Sport.

Футболист получил травму примерно за два месяца до начала мирового первенства. Он не отказался от участия и играл на обезболивающих препаратах. Первые шесть матчей Салиба провел с первой до последней минуты и лишь в полуфинале с Испанией сам попросил замену.

Отсутствие одного из ведущих игроков сказалось на результате - французы проиграли со счетом 0:2 и не смогли выйти в финал. Теперь команда поборется за бронзовые медали с Англией, но Салиба уже не примет участия в поединке.

Сроки восстановления игрока пока неизвестны. Встреча Франция - Англия состоится 19 июля. Стартовый свисток прозвучит в полночь по московскому времени.

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