От «Чебурашки» до «Маски»: что изменилось за 5 лет «Главкино» в составе медиахолдинга «Красная звезда»

За пять лет кинотелевизионный комплекс «Главкино» стал площадкой, где создавались самые кассовые фильмы, популярные сериалы и рейтинговые телешоу. 20 июля 2021 года студия вошла в состав медиахолдинга «Красная звезда», а сегодня её павильоны продолжают оставаться одной из главных точек притяжения российского кино- и телепроизводства.

За это время на площадках «Главкино» снимались фильмы, которые увидели миллионы зрителей. Среди них – «Чебурашка» и «Чебурашка 2» режиссёра Дмитрия Дьяченко, «Бременские музыканты» Алексея Нужного, «Тёща» Аскара Узабаева, «Воздух» Алексея Германа-младшего, «Майор Гром: Игра» Олега Трофима, «Кракен» Николая Лебедева, «Водитель-олигарх» Алексея Пиманова, «Есть только МиГ» Александра Жигалкина, «Ангелы Ладоги» Александра Котта и другие кинопроекты.

Не менее востребованы павильоны комплекса и у производителей сериалов. Здесь работали над «Хрониками русской революции» Андрея Кончаловского, «Чистыми» Николая Хомерики, «Зовите Витю!», первым сезоном «Волшебного участка», вторым сезоном сериала «Жить жизнь» и другими многосерийными проектами.

Отдельное место занимает телевизионное производство. Именно на площадках «Главкино» создавались выпуски таких популярных программ, как «Голос. Дети», «Лучше всех!», «Давай поженимся!», «Ну-ка, все вместе! Суперсезон», «Удивительные люди», «Маска», «Аватар», «Ты супер!», «Однажды в России», «Музыкальная интуиция», «Титаны», «Конфетка», «Умнее всех», «Большие девочки», «Битва поколений», «Кстати», «Большое шоу», «ОКнутые люди», Международный вокальный конкурс «Звезда», «Морской бой» и многие другие проекты федеральных телеканалов и цифровых платформ.

Сегодня «Главкино» – крупнейший кинотелевизионный комплекс России. На территории в 10 гектаров расположены девять современных съёмочных павильонов площадью от 133 до 3082 квадратных метров, две натурные площадки, две студии звукозаписи, костюмерные, гримёрные, складские помещения и вся необходимая инфраструктура для полного цикла кинопроизводства. Общая площадь комплекса превышает 21 тысячу квадратных метров.

История «Главкино» началась в 2008 году, когда было объявлено о создании комплекса. Его учредителями стали Илья Бачурин, Фёдор Бондарчук, Константин Эрнст, Виталий Головачёв и Николай Цветков. Официальное открытие состоялось 23 февраля 2012 года при участии президента России Дмитрия Медведева.

С 20 июля 2021 года «Главкино» является частью медиахолдинга «Красная звезда», в который также входят федеральный телеканал «Звезда», телеканал «Звезда Плюс» и радио «Звезда».

Пятилетний юбилей в составе медиахолдинга – это не только важная дата в истории комплекса, но и подтверждение его роли как одной из ведущих производственных площадок российской кино- и телеиндустрии.