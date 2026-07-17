Гендир ИРИ: зарубежные страны хотят снимать контент в РФ

Зарубежные страны стремятся снимать контент в России и сотрудничать с нашей страной. Об этом рассказал Zvezdanews генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский.

Он отметил, что большой спрос сохраняется как на актеров, так и на технических специалистов. Главным преимуществом Гореславский назвал разнообразие локаций: средняя полоса, разные широты и потрясающая природа - от гор до Северного Ледовитого океана.

«В России по-прежнему снимать дешевле, чем в капиталистических странах. С запуском такого серьезного кинопарка, как "Москино", появились возможности съемок и там. И я думаю, что это тоже привлечет целый ряд партнеров», - заявил Гореславский.

Основной спрос идет с востока - Индии и Китая, которые активно рассматривают ко-продакшн - совместные фильмы и сериалы, основанные на общих ценностях и исторических пересечениях.

«Это моменты совместной истории, где пересекаются герои, действия, ситуации и так далее. Это могут быть как события Великой Отечественной войны, так и события недавнего прошлого», - объяснил Гореславский.

Ранее режиссер Никита Михалков заявил, что работа над фильмами о событиях специальной военной операции требует осторожного, внимательного подхода. При их создании нельзя допускать халтуры.