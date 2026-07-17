МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Гендир ИРИ: зарубежные страны хотят снимать контент в РФ

По словам Алексея Гореславского, большой спрос сохраняется как на актеров, так и на технических специалистов.
Вероника Левшина 17-07-2026 14:45
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Зарубежные страны стремятся снимать контент в России и сотрудничать с нашей страной. Об этом рассказал Zvezdanews генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский.

Он отметил, что большой спрос сохраняется как на актеров, так и на технических специалистов. Главным преимуществом Гореславский назвал разнообразие локаций: средняя полоса, разные широты и потрясающая природа - от гор до Северного Ледовитого океана.

«В России по-прежнему снимать дешевле, чем в капиталистических странах. С запуском такого серьезного кинопарка, как "Москино", появились возможности съемок и там. И я думаю, что это тоже привлечет целый ряд партнеров», - заявил Гореславский.

Основной спрос идет с востока - Индии и Китая, которые активно рассматривают ко-продакшн - совместные фильмы и сериалы, основанные на общих ценностях и исторических пересечениях.

«Это моменты совместной истории, где пересекаются герои, действия, ситуации и так далее. Это могут быть как события Великой Отечественной войны, так и события недавнего прошлого», - объяснил Гореславский.

Ранее режиссер Никита Михалков заявил, что работа над фильмами о событиях специальной военной операции требует осторожного, внимательного подхода. При их создании нельзя допускать халтуры.

#Китай #Россия #Индия #фильмы #восток #контент #наш эксклюзив #Сериалы #локация #москино #институт развития интернета #Алексей Гореславский
Последние выпуски программ
Фильмы онлайн
1
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
2
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
3
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
4
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
5
УБИМ. Три машины в одной броне
6
Наземные беспилотники инженерных войск
7
БПЛА для войск БПС
8
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
9
Боевая подготовка призывников
10
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 