Создание Восточного финансового центра станет одной из ключевых тем ВЭФ-2026

Создание Восточного финансового центра (ВФЦ) и перспективы принятия федерального закона о его работе войдут в число центральных тем деловой программы Восточного экономического форума - 2026. На площадке форума планируется обсудить механизмы функционирования центра, его роль в развитии рынка капитала и привлечении инвестиций в экономику Дальнего Востока и Арктики.

Инициатива реализуется по поручению президента России Владимира Путина, данного по итогам Восточного экономического форума 2025 года. Тогда глава государства поручил правительству совместно с Банком России подготовить предложения по созданию на Дальнем Востоке финансового центра на базе Восточной биржи, предусмотрев специальные регуляторные механизмы для привлечения инвестиций и размещения акций российских компаний.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков отметил, что за последнее десятилетие экономика макрорегиона демонстрировала темпы роста, превышающие среднероссийские.

«Благодаря решениям Президента России экономика Дальнего Востока на протяжении десятилетия показывала темпы роста, опережающие среднероссийские. Создан мощный задел для появления новых предприятий мирового уровня в горнодобыче, логистике, энергетике, возникают новые технологические ниши», - заявил Чекунков.

По словам министра, новая экономика Дальнего Востока представляет высокий интерес как для российских, так и для зарубежных инвесторов. Он подчеркнул, что предлагаемые механизмы Восточного финансового центра должны обеспечить широкий доступ инвесторов к проектам на Дальнем Востоке и в Арктике, что позволит региону получить новые предприятия, рабочие места и налоговые поступления, а инвесторам - «стабильную долгосрочную доходность, защищенную от рисков недружественных действий».

Проект федерального закона «О Восточном финансовом центре» подготовлен Фондом «Кристалл роста» и Восточной биржей при поддержке Минфина и Минвостокразвития России с учетом международной практики регулирования финансовых центров.

Согласно законопроекту, Восточный финансовый центр предлагается создать в виде специального правового режима на острове Русский в Приморском крае. Документ предусматривает формирование современной финансовой инфраструктуры и комплекса правовых механизмов, направленных на повышение международной конкурентоспособности российского рынка капитала.

В частности, законопроект предусматривает механизм прямого доступа иностранных инвесторов к российским финансовым инструментам - как напрямую, так и через зарубежные брокерские, банковские и иные финансовые организации. Кроме того, предлагается внедрить двухуровневую систему защиты инвестиций, при которой права инвесторов будут гарантироваться одновременно российским законодательством и специальными международными соглашениями.

Документ также предусматривает возможность обращения российских активов, включая ценные бумаги, в нескольких формах - классической, через инвестиционные фонды или в токенизированном виде. Предполагается, что инвесторы смогут самостоятельно выбирать наиболее удобный способ вложения средств.

Среди других предлагаемых механизмов - специальный режим листинга российских и иностранных финансовых инструментов с едиными требованиями допуска к торгам, возможность проведения расчетов в рублях, иностранной валюте, цифровых финансовых активах и цифровых валютах, включая использование иностранных информационных систем.

Кроме того, законопроект предусматривает механизм оперативной замены инфраструктурных организаций в случае введения внешних ограничений без остановки торгов и расчетов, а также закрепляет обязательный неттинг, окончательность исполнения расчетов и дополнительные механизмы защиты клирингового обеспечения.

Отдельный блок инициатив касается защиты прав инвесторов. Предлагается создать специальный Совет по защите прав инвесторов, который сможет представлять их интересы, участвовать в судебных и арбитражных разбирательствах и взаимодействовать с государственными органами. Также предусматривается использование иностранных языков, специализированный арбитраж, цифровые процедуры рассмотрения инвестиционных споров. При этом впервые появляется возможность допуска и признания иностранных кредитных рейтинговых агентств и их рейтингов для функционирования Восточного финансового центра.

Заместитель министра финансов России Иван Чебесков назвал Восточный финансовый центр одной из ключевых институциональных инициатив по развитию российского финансового рынка.

«Восточный финансовый центр - одна из ключевых институциональных инициатив, направленных на развитие российского финансового рынка, повышение его конкурентоспособности и уровня его капитализации. Наша задача - сформировать современную инфраструктуру и регуляторные условия, которые упростят доступ для иностранных инвесторов и помогут снизить их риски», - отметил он.

Президент Фонда «Кристалл роста» Александр Галушка, в свою очередь, заявил, что создание Восточного финансового центра представляет собой системную трансформацию российского рынка капитала.

«Сегодня конкурируют не только экономики, но и финансовые юрисдикции. Восточный финансовый центр создается как современная инвестиционная инфраструктура, способная обеспечить российскому рынку капитала международную конкурентоспособность и открыть новые возможности для привлечения долгосрочных инвестиций в проекты развития Дальнего Востока, Арктики и всей российской экономики», - подчеркнул Галушка.

Восточный экономический форум - 2026 пройдет с 1 по 4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

Организатором ВЭФ выступает Фонд Росконгресс, информационным партнером форума в 2026 году стал телеканал «Звезда».