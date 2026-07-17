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Ночь на 17 июля может стать самой холодной в Москве за лето

Столицу пересек холодный атмосферный фронт.
Константин Денисов 17-07-2026 01:42
© Фото: Alexander Legky, Global Look Press

Ночь с 16-го на 17 июля может стать в Москве самой холодной за лето 2026 года. Об этом сообщает Life.ru, ссылаясь на слова ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

По его информации, столицу в четверг, 16 июля пересек холодный атмосферный фронт, и Москва осталась в его тыловой части. Это принесло в город холодный и сильный северный ветер, порывы которого достигали 12–17 м/с.

Температура воздуха в ночь на 17 число понизится до +8...+10 градусов в Москве и до +5 градусов по области. Однако похолодание окажется краткосрочным. Уже в выходные столбики термометров поднимутся до +22 градусов в субботу и +27...+29 в воскресенье.

Начало следующей недели также будет теплым в мегаполисе, однако если выходные будут безоблачными и безветренными, то с понедельника возможны дожди.

Ранее жителей регионов России предупредили о возможных ЧС из-за ухудшения погоды. Предостережение касалось Поволжья, Кавказа, Урала и Дальнего Востока.

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