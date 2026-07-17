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Россиянин получил 13 лет тюрьмы за попытку отправки ВСУ деталей самолетов Су и МиГ

Он также будет обязан выплатить штраф в размере одного миллиона рублей.
Тимур Юсупов 17-07-2026 12:58
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

Пытавшийся отправить на Украину запчасти к боевым вертолетам Ми и самолетам Су и МиГ 59-летний россиянин был приговорен к 13 годам лишения свободы. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Согласно имеющейся информации, гражданин РФ 1967 года рождения был признан виновным в государственной измене в виде оказания материально-технической помощи украинскому ВПК, тем самым прямо участвуя в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. Помимо наказания в виде заключения в колонию строгого режима, осужденный также будет обязан выплатить штраф в размере одного миллиона рублей.

«Обвиняемый приобрел на территории РФ авиационные подшипники, применяемые для комплектования авиационной военной техники (вертолетов семейства "Миля" и "Камов", как гражданского, так и военного назначения, а также военных самолетов Су и МиГ различных модификаций). Изделия злоумышленник намеревался вывезти за пределы страны в обход установленного порядка в целях последующей доставки в адрес украинского предприятия ПАО "Мотор Сич"», - говорится в официальном заявлении ЦОС.

Ранее в Тюменской области был задержан россиянин, готовивший теракт на одном из нефтяных предприятий Югры. Действовавший по указке украинских спецслужб злоумышленник был задержан сотрудниками правоохранительных органов у тайника со взрывчаткой, которую он планировал использовать в своем преступлении.

#авиация #вертолеты #самолеты #ФСБ #ВСУ #государственная измена #Госизмена #помощь Украине #Украинские шпионы #предатели
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