Открытая учеными экзопланета LHS 114b подходит по всем критериям зарождения жизни

Ученые обнаружили в созвездии Кита новую планету, которая соответствует всем критериям для существования жизни. Как рассказал Zvezdanews ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт, ученые займутся особенно тщательным изучением находки.

Небесное тело под названием LHS 1140b находится в системе красного карлика LHS 1140, располагающегося в 49 световых годах от Земли, и представляет собой так называемую экзопланету - планету, вращающуюся вокруг других звезд, кроме Солнца. На сегодняшний день ученым известно о существовании как минимум 6 000 подобных объектов, однако данная экзопланета совпадает со всеми параметрами, при которых на ней могла бы появиться жизнь.

Ученые выделяют следующий ряд критериев: наличие атмосферы, подходящая гравитация, комфортный температурный диапазон от -10 до +70 градусов по Цельсию, низкий уровень радиации, а также наличие воды. Обнаруженная в созвездии Кита планета имеет все необходимые характеристики.

«Чуть ли не каждую неделю открывают по экзопланете. Это колоссальный прогресс. Но сейчас приоритеты чуть сместились - теперь важнее обнаружить что-то похожее на возможную жизнь на экзопланете. Среди тысяч найденных планет довольно много - по разным оценкам, меньше 10%, но это все равно значительное число - попадают в такие условия. Именно к ним сейчас приковано особое внимание - на них выделяют больше наблюдательного времени», - рассказал Эйсмонт.

Отдельно стоит отметить тот факт, что пока что ученые ищут планеты, подходящие по параметрам для развития углеродной жизни, как на нашей родной планете, однако, если им удастся подтвердить возможность существования так называемой кремниевой жизни - ситуация может измениться радикальным образом.

«Сейчас, после нового анализа старых данных, появились гипотезы о возможной кремниевой жизни. Планируется новая российская экспедиция на Венеру, чтобы подтвердить или опровергнуть возможность жизни не на основе углерода, а на основе кремния. Старт космического аппарата определен Роскосмосом на 2035 год. Работа уже началась», - подытожил эксперт.

Ранее сообщалось, что Россия и США договорились продолжить совместную работу на МКС до 2030 года.