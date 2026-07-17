Франция возобновит производство патронов малого калибра в 2029 году

Франция возобновит производство патронов мелкого калибра. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на Генеральную дирекцию по вооружениям Министерства вооруженных сил страны.

Производство возобновят в 2029 году. Для этого откроют в коммуне Клерье специализированный завод, что поспособствует созданию более 20 тысяч рабочих мест дополнительно.

Изначально планируется лишь производство самих патронов, однако в дальнейшем власти планируют запустить линии по выпуску пороха и капсюлей. Решение принято в связи с необходимостью повышения обороноспособности страны на фоне неспокойной обстановки в мире.

Франция будет производить патроны калибра 5,56×45 мм и 7,62×51 мм с проектной мощностью до 75 млн штук ежегодно. Страна закрыла их выпуск в 1999 году.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал Францию готовиться к грядущим конфликтам.