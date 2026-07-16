Расчеты беспилотников группировки войск «Центр» уничтожили вражескую технику, артиллерийские орудия и украинских боевиков на Добропольском направлении. Сейчас ожесточенные бои идут рядом с населенными пунктами Мирное, Сергеевка, Шевченко и Белицкое. Наши бойцы продвигаются к Доброполью - важному узлу обороны ВСУ.

Бойцы группировки «Центр» снаряжают в Димитрове дроны, которые несут не гибель, а жизнь. Вода, сухой паек, тушенка - такой состав сброса для своих. Сейчас он отправляется на позиции наших операторов разведывательных дронов. И они особенно ждут именно воду. В это время года она самая важная. До адресатов от Димитрова полчаса езды. Но ехать или даже идти - смертельный риск: небо насыщенно дронами.

На Добропольском направлении - ожесточенные бои у Мирного, Сергеевки, Шевченко и Белицкого. Российские войска теснят противника в сторону Доброполья - важнейшего узла обороны ВСУ на западе ДНР. Город охватывают с флангов. Одна из целей - перерезать трассу на Краматорск и зайти в тыл агломерации. И здесь ключевой фактор - бесперебойное снабжение наших штурмовых групп.

«При сбросе важно опуститься насколько возможно ниже, насколько позволяет картинка, чтобы посадка посылки была как возможно мягче. Еще важно не выдать местоположение своих боевых товарищей. Поэтому все стараемся делать все быстро. Быстро подлетели, скинули, улетели», - рассказал оператор беспилотных систем с позывным Студент.

Доставляют не только продовольствие, но и топливо, боеприпасы, средства связи. В день - до 20 таких вылетов. 3D-принтерную здесь в шутку зовут пекарней: пока одни детали остывают, другие - уже печатаются. Профессионалы из 56-го батальона спецназа «Хан» 51-й армии группировки «Центр» в сутки отправляют на передовую до ста самых разных беспилотников.

Поломка дрона для мастеров не приговор. В умелых руках техника оживает: пайка, замена винтов - и машина снова в строю.

«Сейчас необходимости ремонтировать трофейные дроны нет никакой. Потому что хватает своих дронов. Так, в качестве обучения посмотреть, что у противника», - рассказал техник-инструктор с позывным Босяк.

Сбитые вражеские беспилотники разбирают и изучают - наши операторы держат руку на пульсе, следят как изменяются вражеские технологии.

Ассортимент трофеев постоянно меняется. Взять, например, дроны-камикадзе из спецбригады «Птицы Мадьара», которая считается в ВСУ элитной. Боевая часть от американского дрона «Хорнет». Самодельный осколочно-фугасный боеприпас, начиненный вот мелким рубленным железом. Самое интересное здесь даже не электроника, а вот камера - вернее, то, что внутри неё. На маленькой флешке весь полетный путь дрона, а также место взлета «птицы», а следовательно - и координаты противника. По выявленным позициям противника ударят огнем. А следом - новый рывок наших войск, шаг за шагом возвращающий Донбасс домой.