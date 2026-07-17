История длиной в 110 лет: как морская авиация ВМФ России обеспечивает задачи флота

Сегодня, 17 июля, военно-морская авиация России отмечает свой 110-й день рождения. Она была образована в 1916 году. Для летчиков их профессиональный праздник ничем не отличается от обычного рабочего дня. Они выполняют задачи ежедневно в круглосуточном режиме. В строю как опытные асы, так и новички, которые грезили небом и наконец приступили к службе.

В этот раз экипажи действуют по непривычной схеме: отрабатывают взлет и посадку не на палубу корабля, а на площадку без ориентиров, проще говоря, прямо в тундре, на мягкий ковер ягеля.

На борту группа антитеррора, бойцы спецназа. Выполняют свою задачу. Десантируются, занимают круговую оборону, готовятся отразить нападение условного противника. На все это, по нормативу, отводится две минуты, но группа справляется быстрее. Десант снова грузится на борт и полет продолжается.

За ручкой управления командир с опытом. Станислав в морской авиации восемь лет. В его летной книжке стоит цифра 500 - это налеточасов, то есть столько времени провел в небе, которым грезил с детства, и другой жизни, без звука винтов, для себя не представляет. Сегодня он по праву может сказать, что знает и умеет все, но продолжает оттачивать мастерство, теперь с улыбкой вспоминая свой первый полет.

«В Сызрани выполнялись первые полеты с летчиком-инструктором, первые впечатления были такие: как вообще можно управлять вертолетом?! Непонятно было. Но спустя два года практики, профессорско-преподавательский состав обучал нас, мы приступали к самостоятельным вылетам, и постепенно, спустя вот уже восемь лет, добились того, что как днем, так и ночью, в сложных и простых метеорологических условиях выполняем поставленные задачи», - рассказал командир вертолетного отряда.

У Сергея первый полет еще впереди. Ожидание порождает весь спектр эмоций. Ведь мечта покорить небо вот-вот станет реальностью.

«Служил на флоте с 16-го года, уже и в управлении полетами поучаствовал. Сейчас отучился на летный состав. Если честно, я и мечтал вылететь, так что в принципе мечты сбываются, вопрос только в сроках», - сообщил штурман-оператор Сергей.

В составе авиации Северного флота свои задачи выполняют - противолодочники и транспортники, палубные и многоцелевые истребители. Работают летчики как над сушей, так и над морем. В ходе дальних походов на борту авианесущих кораблей всегда присутствуют экипажи вертолетов Ка-27. Тренируют взлеты и посадки на палубу, выполняют полетные задания: разведку района, наблюдение за обстановкой рядом с кораблем.

Надо сказать, что вертолеты Северного флота работают в любое время года, в любую погоду. Сегодня она более, чем удовлетворительная, и экипаж уже готов взмыть в небо, чтобы выполнить очередную поставленную задачу. Полет проходит на высоте 200 метров над Баренцевым морем. Скорость 150-200 километров в час. Так экипажи совершенствуют технику пилотирования. Это основа летной подготовки, фундамент для решения более сложных задач. Для Ка-27 - это спасение терпящих бедствие на море, для противолодочников - поиск вражеских субмарин. Весь комплекс действий, необходимый для этого, летчики морской авиации Северного флота готовы выполнить. Быстро и профессионально.