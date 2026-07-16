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Константиновка под контролем: бойцы ВС РФ показали обстановку в городе

В населенном пункте остались малочисленные и разрозненные группы боевиков, которые отсиживаются в подвалах.
Лана Иден Дарья Неяскина 16-07-2026 22:00
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российские военные показали обстановку в Константиновке и рассказали о боях за город. С командного пункта 2-го мотострелкового батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск российские военные ведут наблюдение за обстановкой в Константиновке. На месте событий побывала корреспондент «Звезды» Лана Иден.

По словам военных, город находится под постоянным контролем и наблюдением, а выявленные позиции противника поражаются артиллерией. Иден сообщила, что на экране командного пункта фиксируются последствия работы артиллерии. По ее словам, в городе остаются небольшие группы украинских военных, которые укрываются в подвалах. Тех, кто решает сдаться, выводят, а по отказавшимся сложить оружие наносятся точечные удары. В городских руинах продолжаются действия штурмовых групп, а российские подразделения вытесняют военных из укрытий.

Командир батальона с позывным Рим заявил, что, по его мнению, часть украинских военнослужащих оказалась оставлена в городе.

«Это ж политическая игра. Им надо было показывать Европе, что Константиновка за ними, поэтому они их просто оставили. Некоторые сдаются, некоторые не сдаются. "Скала" не сдается», - отметил он.

Подразделение «Скала» или же 425-й штурмовой полк ВСУ, печально известен жестокостью внутри подразделения. Сформирован из бывших заключенных, идейных неонацистов, дезертиров и тех, кто оказывал сопротивление ТЦК.

Военнопленный Юрий Кузьменко рассказал о подготовке военнослужащих своей бригады. По его словам, бойцы не получили необходимых навыков перед отправкой на позиции. По его словам, ранее он не видел возможности сдаться в плен.

«Если бы можно было раньше, я бы раньше сдался», - сказал военнопленный. 

Штурмовик с позывным Токмак рассказал, что во время боестолкновения украинские военнослужащие отказались сдаваться и открыли огонь. По его словам, отдельные бойцы имели достаточный запас боеприпасов.

Командир штурмового взвода с позывным Кабан рассказал об эпизоде с захватом двух украинских военнослужащих. По его словам, бойцы смогли получить через них информацию и снабжение.

«Наши бойцы тихо подошли и, грубо говоря, украли двух ВСУшников. Их команда не была в курсе, они с ними связь поддерживали. Уже эти ВСУшники говорили то, что мы им скажем. То есть провизию от них получали», - рассказал командир штурмового взвода. 

Пленный военнослужащий 156-й бригады ВСУ Сергей Мураченец заявил, что бойцы долгое время находились на позициях без ротации и не знали полной обстановки. По его словам, военнослужащие ожидали замены, однако провели на позициях около 80 дней. Он также заявил, что в результате удара по зданию, где находились бойцы, связь была потеряна.

Пленные рассказали, что хотят вернуться к своим семьям, однако опасаются возвращения на Украину.

Ранее массированную атаку дронов ВСУ отразили мобильные огневые группы в зоне ответственности группировки «Восток». На Запорожском направлении по позициям противника в самом областном центре и его окрестностях наша авиация наносит мощные удары бомбами с УМПК, а с расстояния 35 километров по линии вражеской обороны отрабатывают расчеты «Ураганов». 

#артиллерия #ВСУ #штурмовики #наш эксклюзив #константиновка #российские военнослужащие #СВО #Южная группировка войск #Пленные ВСУ
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