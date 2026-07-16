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В Дагестане поезд Москва - Махачкала столкнулся с КамАЗом

В результате ДТП травмы получил водитель грузовика.
Дарья Неяскина 16-07-2026 20:20
© Фото: ГУ МЧС по Республике Дагестан

В Дагестане произошло столкновение пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Москва-Махачкала с грузовым автомобилем КамАЗ. Об этом сообщило ГУ МЧС по республике. 

«В ОДС МЧС России по Республике Дагестан по системе 112 поступило сообщение о том, что в Бабаюртовском районе в селе Бабаюрт произошло ДТП на железнодорожном переезде пассажирского поезда Москва - Махачкала с грузовым автомобилем КАМАЗ», - сказано в сообщении ведомства.  

По предварительным данным, в результате ДТП травмы получил водитель грузовика. Обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее в Сахалинской области поезд столкнулся с грузовым автомобилем на железнодорожном переезде. Согласно имеющейся информации, транспортное средство выехало на пути перед приближающимся составом, следовавшем из  Южно-Сахалинска в Ноглики. 

#Россия #в стране и мире #поезд #КамАЗ #Дагестан #МЧС #Железная дорога #ДТП #столкновение #Бабаюртовский район
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