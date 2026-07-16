В Дагестане поезд Москва - Махачкала столкнулся с КамАЗом

В Дагестане произошло столкновение пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Москва-Махачкала с грузовым автомобилем КамАЗ. Об этом сообщило ГУ МЧС по республике.

«В ОДС МЧС России по Республике Дагестан по системе 112 поступило сообщение о том, что в Бабаюртовском районе в селе Бабаюрт произошло ДТП на железнодорожном переезде пассажирского поезда Москва - Махачкала с грузовым автомобилем КАМАЗ», - сказано в сообщении ведомства.

По предварительным данным, в результате ДТП травмы получил водитель грузовика. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее в Сахалинской области поезд столкнулся с грузовым автомобилем на железнодорожном переезде. Согласно имеющейся информации, транспортное средство выехало на пути перед приближающимся составом, следовавшем из Южно-Сахалинска в Ноглики.