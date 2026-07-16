DAN: Черногория может отменить безвиз для россиян с 1 октября

Россияне могут потерять возможность въезжать в Черногорию без оформления виз уже с 1 октября. Об этом сообщает издание DAN, ссылаясь на собственные источники.

Как утверждают источники издания, власти Черногории могут в ближайшее время принять решение о введении виз для граждан России и Белоруссии. Ожидается, что новые правила начнут действовать уже в октябре. На следующем этапе пересмотра визовой политики, который должен завершиться до конца текущего года, ограничения могут коснуться граждан Турции. В дальнейшем аналогичные меры планируется распространить на путешественников из Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара и Бахрейна.

Отмечается, что изменения связаны с курсом Черногории на приведение своей визовой политики в соответствие с требованиями ЕС. Согласно планам, до конца 2027 года страна должна привести законы страны в соответствие с европейскими правилами.

Ранее сообщалось, что Словакия временно приостановила прием заявлений на шенгенские визы для россиян почти по всем целям поездки. Теперь оформление шенгенской визы в Словакию для туристов временно недоступно.