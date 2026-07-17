Остановить германские гидропланы: откуда пошел День морской авиации

Морская авиация ВМФ России сегодня - это и изящные истребители, и палубные вертолеты, и противолодочные гиганты Ту-142, и сверхзвуковые Ту-22М3, и много чего еще. И тем лучше виден пройденный путь, если посмотреть на то, с чего все начиналось - обшитые фанерой летающие лодки, которые выполняли боевые задачи на Балтике в годы Первой мировой войны.

День морской авиации отмечается в России уже 30 лет. Он приурочен к славному бою, который наши летчики выиграли у германских пилотов в небе над Балтикой 110 лет назад, в июле 1916 года.

Предтечи авианосцев

Россия была в числе первых держав, ощутивших необходимость в морской авиации. «Севастопольская побудка» в самом начале Первой мировой научила многому. Немцы под турецким флагом в Черном море, внезапный артиллерийский огонь по нашим портам - опыт был крайне неприятный. Чтобы этого не повторилось, требовалась хорошая разведка. А значит, и самолеты.

Но, учитывая уровень довоенной авиации 1910-х, были проблемы. В первую очередь время нахождения в воздухе и дальность полета. Два-три часа и 100-150 километров - да, патрулировать можно, но недалеко от баз. И тогда самолеты поставили на поплавки - чтобы они могли садиться на воду, принимать с кораблей и судов топливо и менять уставшие экипажи.

Российский императорский флот проводил опыты с гидросамолетами еще до войны. Причем какие! Русские поставили на поплавки самый большой самолет своего времени - тяжелый четырехмоторный бомбардировщик «Илья Муромец». Он активно летал, но, к сожалению, был утерян в самом начале Первой мировой. Экипаж, к счастью, выжил.

После этого развитие отечественной морской авиации пошло по другому пути, который определял конструктор Дмитрий Григорович. Его летающие лодки не страдали гигантизмом. Это позволяло спускать такие самолеты на воду с относительно небольшого судна и поднимать их обратно.

Это был еще не авианосец. Манипуляции с одним самолетом занимали минут 20 - относительно долго. Но способность обслуживать летающую лодку на борту судна и проводить средней сложности ремонт резко расширяла возможности гидросамолетов по разведке. Да и отогнать или даже уничтожить авиацию противника они тоже могли - впрочем, до этого мы еще дойдем.

Два крыла, пулемет и фанера

К 1916 году на Балтийском и Черноморском флоте уже имелись гидроавиатранспорты. Это были пароходы водоизмещением 4 000-8 000 тонн, вооруженные пушками и пулеметами для защиты от атак с воздуха. Одним из таких транспортов была «Орлица», которая несла службу на Балтике.

Ее авиагруппа состояла из четырех гидросамолетов М-9 конструкции все того же Григоровича. Они размещались в двух ангарах - на носу и корме. Каждый самолет имел свой кран, что позволяло максимально быстро подготовить к вылету всю группу.

Сами самолеты М-9 имели хорошие для своего времени характеристики. Они могли садиться и взлетать даже при полуметровой волне, а 150-сильный двигатель позволял брать полезную нагрузку до 460 килограммов. Гидросамолет мог применяться и как разведчик, и как бомбардировщик. При этом в разведывательном варианте с залитыми по горловину топливными баками летающая лодка могла находиться в воздухе до пяти часов, что определяло радиус действия аппарата как 250-300 километров.

Построенный по схеме биплана, самолет имел деревянный каркас, который обшивался фанерой. Для поражения воздушных целей экипаж располагал одним пулеметом винтовочного калибра, хотя иногда на него ставили малокалиберную авиапушку. Эта огневая точка находилась спереди.

Не дать в обиду «Орлицу»

Германские поплавковые самолеты Friedrichshafen FF.33, с которыми было суждено встретиться авиагруппе «Орлицы», имели преимущество в скорости. Тем не менее пулемет на этом самолете располагался сзади, прикрывая заднюю полусферу. При попытке стрелять куда-то за ее пределы можно было повредить собственные же крылья или соединяющие их расчалки.

Таким образом, вооружение самолетов диктовало им противоположную философию воздушного боя - одни действовали от нападения, а другие от обороны. Стреляли вперед или назад. В этой ситуации побеждал тот, кто лучше использовал преимущества собственной техники.

Согласно данным российского оборонного ведомства, тот самый бой, в честь которого отмечается День морской авиации ВМФ России, состоялся 17 июля 1916 года. Как сообщают на сайте Центрального музея Военно-воздушных сил, в воздушном бою сошлись по четыре самолета с каждой из сторон - и два «немца» были сбиты.

Но основная победа была не в том, кто кого сбил и в каких пропорциях. Авиаторы выполнили главную задачу - отогнали неприятеля от самого дорогого, что у них было - собственного гидроавиатранспорта. В тот летний день немцы планировали уничтожить саму «Орлицу». Сама по себе такая попытка - это уже своеобразное признание опасности и профессионализма.

Сорвав это покушение, летчики морской авиации одержали уверенную победу, снискали себе славу и остались в веках - ведь и поныне, 110 лет спустя, их вспоминают военнослужащие и ветераны морской авиации ВМФ России.