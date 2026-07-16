Эксперт объяснил экономической выгодой решение Малайзии депортировать израильтян

Решение властей Малайзии о немедленной депортации всех граждан Израиля отражает сохраняющееся противостояние вокруг палестинского вопроса и может свидетельствовать об усилении антиизраильских настроений в ряде мусульманских стран. Такое мнение в беседе с Zvezdanews высказал ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований МГИМО Юрий Зинин.

По словам эксперта, с момента образования Израиля одной из ключевых задач государства было добиться максимально широкого международного признания.

«С момента основания Израиля одна из основных задач этого государства была получить как можно более широкое признание, прежде всего, конечно, в регионе, а затем и в более широком плане. Израиль очень много при содействии американцев и Запада употреблял усилий для того, чтобы добиться этого признания, получить дипломатическое признание, открыть посольства», - отметил Зинин.

Он напомнил, что арабские государства параллельно стремились сформировать вокруг палестинской проблемы широкую коалицию поддержки среди мусульманских стран.

«Арабы стремились привлечь на свою сторону окружающие страны, прежде всего мусульманские, организовать своего рода фронт антиизраильского плана. Поэтому этот вопрос стоит еще с середины XX века, и в этом плане бывают и отливы, и приливы», - пояснил эксперт.

По оценке Зинина, сегодня в центре внимания международного сообщества по-прежнему остается палестинский вопрос.

«Вопрос, прежде всего, в центре внимания остается вопрос Палестины. Если арабы мирным путем приобретают себе сторонников и снижают накал, то это больше привлекает на их сторону страны Азии», - сказал он.

По словам эксперта, на позицию Малайзии повлияли сразу несколько причин.

«Малайзия как страна во многом мусульманская, соответственно, свою позицию меняет. Кроме того, на это влияет то, что богатые нефтедобывающие арабские страны являются важными партнерами для государств Юго-Восточной Азии. Это тоже играет определенную роль для того, чтобы привлечь на свою сторону, на сторону палестинцев, своих клиентов в этом регионе. Ну и, естественно, религиозная общность, то есть ислам, тоже является важным фактором», - подчеркнул Зинин.

Говоря о ситуации внутри Израиля, эксперт отметил, что, несмотря на разногласия между партиями, большинство жителей страны поддерживают курс на обеспечение безопасности.

«В Израиле существует многопартийная система, одни партии приходят к власти, другие уходят, но проблема обеспечения безопасности практически не меняется для всех партий. Поэтому лозунг защиты своего существования, защиты своего государства поддерживается подавляющим большинством граждан Израиля», - заключил Зинин.

Ранее премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что власти страны начнут незамедлительно депортировать граждан Израиля, если обнаружат их на территории государства. Причиной этому послужило непризнание израильского государства.