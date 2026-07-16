Москве не важно, кто занимает пост министра обороны Украины, главное, чтобы он смог принять ответственное решение, которое позволит выйти на мирное урегулирование. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя уход в отставку главы киевского оборонного ведомства Михаила Федорова.

По словам официального спикера Кремля, кадровые изменения правительства Зеленского не интересуют администрацию российского лидера. Москву волнует лишь урегулирование конфликта, а также обеспечение собственных интересов.

Песков отметил, что на данный момент быстрых перспектив для возобновления переговоров нет, но Россия продолжает сохранять свою открытость для этого пути.

В Киеве сегодня сотни людей взбунтовались после отставки министра обороны Михаила Федорова и вышли на митинги. С табличками в руках они собрались в Киеве, Днепре, Житомире, Николаеве, Полтаве, Ивано-Франковске, Тернополе, Чернигове и Кривом Роге.

Свою отставку Федоров подтвердил вчера. Он заявил, что «не смог завершить трансформацию Минобороны в соответствии со стандартами НАТО и здравым смыслом». Верховная рада назначила его на пост 14 января.

Ранее бывший народный депутат Украины Олег Царев объяснил смену Михаила Федорова на посту министра обороны киевского режима внутренним коррупционным конфликтом между разными фракциями системы Зеленского. Как рассказал политик, глава украинского оборонного ведомства не угодил верхушке власти тем, что не делился украденными деньгами с офисом президента.