ВС РФ поразили пункты дислокации наемников и боевиков ВСУ в 147 районах

Российские военнослужащие за сутки нанесли удары по пунктам временного размещения украинских подразделений и иностранных наемников в 147 районах. Об этом сообщили в ежедневной сводке Минобороны России.

Также поражались объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которые, по данным оборонного ведомства, используются Вооруженными силами Украины, и места хранения дальнобойных беспилотников. Как уточнили в Минобороны, удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

Кроме того, по данным ведомства, средствами противовоздушной обороны за сутки были сбиты восемь управляемых авиационных бомб, пять реактивных снарядов, выпущенных из американской РСЗО HIMARS, а также 802 беспилотника самолетного типа.

Ранее Минобороны России сообщало, что российские военнослужащие поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, места хранения и сборки дальнобойных беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 148 районах.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.