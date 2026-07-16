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ВС РФ поразили пункты дислокации наемников и боевиков ВСУ в 147 районах

Российские военнослужащие также нанесли огневое поражение объектам украинской инфраструктуры, использовавшейся в интересах ВСУ.
16-07-2026 12:27
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие за сутки нанесли удары по пунктам временного размещения украинских подразделений и иностранных наемников в 147 районах. Об этом сообщили в ежедневной сводке Минобороны России.

Также поражались объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которые, по данным оборонного ведомства, используются Вооруженными силами Украины, и места хранения дальнобойных беспилотников.  Как уточнили в Минобороны, удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

Кроме того, по данным ведомства, средствами противовоздушной обороны за сутки были сбиты восемь управляемых авиационных бомб, пять реактивных снарядов, выпущенных из американской РСЗО HIMARS, а также 802 беспилотника самолетного типа.

Ранее Минобороны России сообщало, что российские военнослужащие поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, места хранения и сборки дальнобойных беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 148 районах.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #ВСУ #спецоперация #удары #Наемники #поражение #подразделения #Пункты дислокации #СВО
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