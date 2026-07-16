ВС РФ нанесли удар «Геранью» по промышленному комплексу в Харьковской области

Вооруженные силы России утром 16 июля нанесли удар беспилотником «Герань-4» по территории промышленного химического комплекса XADO Petrol в поселке Высокий Харьковской области. Об этом сообщил источник Zvezdanews.

По его данным, удар был нанесен около 06.40. Источник утверждает, что объект был поражен. Как сообщил собеседник, после удара на территории предприятия началось возгорание. Загорелись горючие жидкости, также было зафиксировано плавление твердых материалов.

В распоряжении редакции оказались фотографии и видеозаписи из открытых источников, снятые очевидцами. На кадрах видно густой черный дым, поднимающийся над территорией предприятия, а также пожар на объекте.

Кроме того, по данным источника, утром 16 июля российские военнослужащие нанесли удар беспилотником «Герань-4» по складским помещениям в поселке Слатино Харьковской области. Как утверждает собеседник, удар был нанесен около 09.35, объект был поражен, после чего на месте возник пожар, что подтверждается кадрами из социальных сетей. По информации источника, склад использовался для хранения военного имущества, в том числе комплектующих для беспилотников ВСУ.

Ранее российские военнослужащие неоднократно сообщали о применении беспилотников «Герань» для ударов по объектам военной и промышленной инфраструктуры Украины.