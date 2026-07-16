МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ нанесли удар «Геранью» по промышленному комплексу в Харьковской области

На территории зафиксирован пожар горючих жидкостей и плавящихся твердых материалов.
Андрей Аркадьев 16-07-2026 12:54
© Фото: Социальные сети © Видео: Социальные сети

Вооруженные силы России утром 16 июля нанесли удар беспилотником «Герань-4» по территории промышленного химического комплекса XADO Petrol в поселке Высокий Харьковской области. Об этом сообщил источник Zvezdanews.

По его данным, удар был нанесен около 06.40. Источник утверждает, что объект был поражен. Как сообщил собеседник, после удара на территории предприятия началось возгорание. Загорелись горючие жидкости, также было зафиксировано плавление твердых материалов.

В распоряжении редакции оказались фотографии и видеозаписи из открытых источников, снятые очевидцами. На кадрах видно густой черный дым, поднимающийся над территорией предприятия, а также пожар на объекте.

Кроме того, по данным источника, утром 16 июля российские военнослужащие нанесли удар беспилотником «Герань-4» по складским помещениям в поселке Слатино Харьковской области. Как утверждает собеседник, удар был нанесен около 09.35, объект был поражен, после чего на месте возник пожар, что подтверждается кадрами из социальных сетей. По информации источника, склад использовался для хранения военного имущества, в том числе комплектующих для беспилотников ВСУ.

Ранее российские военнослужащие неоднократно сообщали о применении беспилотников «Герань» для ударов по объектам военной и промышленной инфраструктуры Украины.

#ВС РФ #беспилотник #Харьковская область #ВСУ #поражение #Герань-4 #Высокий #промышленный комплекс #химический комплекс #Слатино
Последние выпуски программ
Фильмы онлайн
1
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
2
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
3
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
4
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
5
УБИМ. Три машины в одной броне
6
Наземные беспилотники инженерных войск
7
БПЛА для войск БПС
8
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
9
Боевая подготовка призывников
10
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 