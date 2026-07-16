Церемония прощания с Юрием Смирновым прошла в Театре на Таганке

В Театре на Таганке прошла церемония прощания с народным артистом России Юрием Смирновым. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

После церемонии, начавшейся в 11.00, актера похоронят на Троекуровском кладбище в 13.00.

Отмечается, что проститься со Смирновым пришли друзья, коллеги и поклонники. У гроба, усыпанного красными розами, находятся жена и сын артиста, тяжело переживающие утрату.

Зал наполнился музыкой из знаменитого советского фильма «Бумбараш». На экране показывают фрагменты из известных киноработ Смирнова.

Напомним, Юрий Смирнв скончался 11 июля в возрасте 87 лет. По предварительным данным, артист умер из-за инсульта.