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Замкомандующего ВВС Украины ушел с поста в знак протеста против отставки Федорова

Военачальник заявил, что не желает продолжать службу в ВСУ и не намерен оставаться в резерве.
Тимур Юсупов 16-07-2026 11:50
© Фото: Danil Shamkin, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Замкомандующего ВВС Украины полковник Павел Елизаров подал в отставку в связи с увольнением главы Министерства обороны Михаила Федорова. Об этом военачальник заявил в своих официальных аккаунтах в соцсетях.

По мнению Елизарова, экс-министр был инициатором стратегических реформ в сфере противовоздушной обороны страны, а его увольнение вызовет серьезные проблемы.

«К сожалению, на пятый год войны я написал рапорт об увольнении из ВСУ. Я считаю, что отстранение М. Федорова - это большое зло для обороноспособности страны. Желания продолжать военную службу в Вооруженных силах Украины не имею. Проходить военную службу в военном резерве по соответствующей военно-учетной специальности не желаю», - заявил Елизаров.

Соответствующий рапорт был направлен командующему украинскими военно-воздушными силами. Увольнение самого министра обороны произошло 15 июля - чиновник пробыл на посту менее полугода.

Ранее бывший народный депутат Украины Олег Царев объяснил смену Михаила Федорова на посту министра обороны киевского режима внутренним коррупционным конфликтом между разными фракциями системы Зеленского. Как рассказал политик, глава украинского оборонного ведомства не угодил верхушке власти тем, что не делился украденными деньгами с офисом президента.

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