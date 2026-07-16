МО РФ: завершен весенний период отправки призывников на военную службу

По итогам весеннего периода отправки граждан на военную службу призвана 141 тысяча россиян. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Ведомство объявило об окончании мероприятий. Оповещение призывников о явке в военный комиссариат осуществлялось электронными повестками. Призывники, имели право выбора пройти военную службу в различных видах ВС и родах войск с учетом состояния их здоровья и результатов профессионального психологического отбора.

Все призывники были обеспечены установленными нормами довольствия. Большинство военнослужащих по призыву направлены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. Для этого были задействованы 20 рейсов самолетов авиации ВС, 140 рейсов гражданской авиации, 13 воинских эшелонов, пассажирские поезда, а также автомобильный транспорт воинских частей.

В научные и научно-производственные подразделения было направлено 784 человека, а в спортивные роты 239 призывников из состава сборных команд страны по олимпийским видам спорта. Кроме того, ведомство отчиталось о своевременном увольнении выслуживших установленные сроки службы.

Призывники и их родственники могли связаться по телефонам горячей линии Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации и организационно-мобилизационных управлений штабов военных округов, на которые поступило более 600 звонков.

В Минобороны отдельно подчеркнули, что призывники не направляются для прохождения срочной службы в новые регионы РФ.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.