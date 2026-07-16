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МО РФ: завершен весенний период отправки призывников на военную службу

По итогам мероприятий призвана 141 тысяча россиян.
16-07-2026 00:32
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

По итогам весеннего периода отправки граждан на военную службу призвана 141 тысяча россиян. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Ведомство объявило об окончании мероприятий. Оповещение призывников о явке в военный комиссариат осуществлялось электронными повестками. Призывники, имели право выбора пройти военную службу в различных видах ВС и родах войск с учетом состояния их здоровья и результатов профессионального психологического отбора.

Все призывники были обеспечены установленными нормами довольствия. Большинство военнослужащих по призыву направлены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. Для этого были задействованы 20 рейсов самолетов авиации ВС, 140 рейсов гражданской авиации, 13 воинских эшелонов, пассажирские поезда, а также автомобильный транспорт воинских частей.

В научные и научно-производственные подразделения было направлено 784 человека, а в спортивные роты 239 призывников из состава сборных команд страны по олимпийским видам спорта. Кроме того, ведомство отчиталось о своевременном увольнении выслуживших установленные сроки службы.

Призывники и их родственники могли связаться по телефонам горячей линии Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации и организационно-мобилизационных управлений штабов военных округов, на которые поступило более 600 звонков.

В Минобороны отдельно подчеркнули, что призывники не направляются для прохождения срочной службы в новые регионы РФ.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.

#Наука #Минобороны РФ #призыв #транспорт #здоровье #военкоматы #Генштаб РФ #Генштаб #спортроты #новые регионы
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