Огромный провал грунта в Новосибирске привел к дефициту воды в 700 домах

В Новосибирске образовалась Горская впадина. Так, по аналогии с Марианской, жители окрестили масштабный провал грунта. В яму глубиной с пятиэтажный дом валились деревья, около 700 домов остались без воды, поврежден магистральный коллектор. Из-за происшествия в городе ввели режим повышенной готовности.

«У меня машина как раз стояла в том углу, где обсыпалось. Позвонила «управляшка», сказала - авария, уберите машину», - рассказал местный житель Тимофей Ваганов.

Там, где стояла машина Тимофея Ваганова, сегодня аварийный котлован. Провал грунта в левобережной части Новосибирска начался еще в понедельник. С тех пор периметр ямы рос едва ли не в геометрической прогрессии, на дно летел не только грунт, но и деревья.

Но, несмотря на ограждения и осыпания, желающих заглянуть в бездну меньше не становилось. В результате площадку огородили высоким строительным забором. Как выяснилось, причиной провала стал размыв грунта, который привел к разрушению коллектора на глубине 15 метров. В первый день из-за аварии холодной воды лишись жители почти семисот домов.

«Мы зашли в ближайшие магазины, был ужасный дефицит воды, просто люди сметали все с полок и так же на доставках не было», - пожаловалась Мария Пономарева.

Воду можно было получить у консьержей на первых этажах, там подачу сохраняли. И сегодня наконец сообщили о завершении работ на поврежденном коллекторе. В настоящий момент работы ведут активно не только по ремонту, но и по укреплению стен котлована. Делают это с помощью металлоконструкций, чтобы избежать дальнейших разрушений, а значит и опасности для близлежащих жилых домов. За будущее жилья рядом с котлованом люди волнуются не напрасно, рассказал эксперт, геолог Александр Лобусев.

«Достаточно слабые техногенные грунты, все привело к такому котловану, который образовался около жилого дома. Что касается окружающих зданий, то конечно, если сейчас вовремя ничего не сделать, то они, безусловно, подвержены рискам, но я думаю, что службы коммунальные справятся», - оценил ситуацию заслуженный геолог, проректор РГУ нефти и газа им Губкина Лобусев.

Работу на площадке ведут не только специалисты коммунальных служб, но и Следственный комитет, и прокуратура. Правоохранителям предстоит выяснить, по чьей вине возникла опасная ситуация. По оценкам специалистов, около трех дней недель уйдет на то, чтобы засыпать провал. А на полную ликвидацию и благоустройство потребуется не меньше трех месяцев.