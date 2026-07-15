Захарова: контингенты «коалиции желающих» на Украине станут законной целью для РФ

Размещение военных подразделений стран, входящих в так называемую «коалицию желающих» на территории Украины, является неприемлемым для России и будет рассматриваться как законные военные цели в случае их появления. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Хотели акцентировать неприемлемость для нашей страны размещения на Украине каких-либо военных контингентов из стран так называемой "коалиции желающих". Это будет де-факто означать иностранную интервенцию и рост угрозы безопасности России. Такие подразделения будут рассматриваться нами как законные военные цели», - заявила Захарова.

Официальный представитель МИД напомнила, что ранее президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам саммита участников «коалиции желающих» сообщил о подготовке планов по размещению военных сил вдали от линии боевого соприкосновения, а также о проведении в ближайшие месяцы учений в приграничных с Украиной европейских странах.

Напомним, что в Париже лидеры десяти государств приняли декларацию о формировании совместного оборонительного альянса для противодействия баллистическим ракетам, которую назвали «коалицией желающих».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «коалицию желающих» подстрекателями войны. Как он отметил, международный альянс интересует лишь военное поражение России, а также дальнейшее продолжение мировых конфликтов.