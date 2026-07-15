Николаю Фоменко грозит наказание за просрочку оплаты штрафа

Актеру и телеведущему Николаю Фоменко грозит административное дело из-за несвоевременной оплаты штрафа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московского городского суда.

По информации пресс-службы Мосгорсуда, мировой судья судебного участка №183 района Очаково-Матвеевское Москвы назначил рассмотрение материалов на 30 июля 2026 года. Дело возбуждено по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за неуплату административного штрафа в установленный законом срок.

При этом в суде не уточнили, какое именно административное наказание ранее не выполнил Фоменко.

Согласно положениям Кодекса об административных правонарушениях, за несвоевременную оплату штрафа нарушителю может грозить взыскание в двойном размере от суммы задолженности, административный арест на срок до 15 суток либо обязательные работы продолжительностью до 50 часов.

Напомним, что это не первый эпизод в жизни актера, который связан с судом. В далеком 2011 году артист и совладелец автомобильной компании взял в кредит около 60 миллионов рублей на разработку суперкара Marussia, однако, по утверждению банка, Фоменко не выполнил свои кредитные обязательства и погасил задолженность лишь частично.

В 2016 году Тверской суд Москвы обязал Николая Фоменко и его делового партнера вернуть долг в 64,5 млн рублей одному из российских банков.