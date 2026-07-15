В МИД РФ предупредили россиян, находящихся в странах Персидского залива

В МИД РФ перечислили правила безопасности для россиян, которые находятся в странах Персидского залива, из-за обострения ситуации в регионе. Об этом говорится на сайте ведомства.

«В связи с эскалацией боевых действий в регионе Персидского залива призываем российских граждан соблюдать максимальную осторожность», - написали в министерстве.

Россиян попросили принять все меры личной безопасности, быть на связи с туроператорами и авиаперевозчиками и внимательно следить за сообщениями от властей, МИД или загранпредставительств РФ.

Также гражданам порекомендовали не приближаться к опасным районам и военным объектам. В случае угроз атак дронов или ракет необходимо оперативно найти укрытие. Ведомство призвало не распространять в соцсетях кадры работы ПВО и последствия атак, учитывая административную или уголовную ответственность в странах региона.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что удары по Ирану не закончатся, пока он лично не отдаст приказ остановить их.