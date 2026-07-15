Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова указала на противоречия в риторике пропаганды киевского режима, который раньше называл украинцев наследниками мифического народа «укров», а теперь претендует на право официально переименовать государство в Русь. Спикер сыронизировала, что от своего прошлого статуса власти страны, видимо, решили отказаться.

«То есть от "укров" уже киевский режим отказался? Теперь они "русы"?» - поинтересовалась Захарова.

Идея о переименовании прозвучала из уст бывшего министра иностранных дел Украины Бориса Тарасюка. По словам чиновника, Киев имеет право на подобное название из-за связей с историей Киевской Руси.

Ранее режим Зеленского уже пытался продвинуть похожую инициативу о переименовании. Тогда, в попытках угодить тщеславию американского президента Дональда Трампа, переговорная группа предлагала переименовать часть Донбасса в «Донниленд».